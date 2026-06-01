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學者：澳、日關係漸緊密 太平洋島國經濟及安全受惠

中央社／ 雪梨1日專電

太平洋論壇（Pacific Forum）研究員薩凱（Moses Sakai）指出，隨著澳洲日本的經濟和安全夥伴關係日益緊密，預料太平洋島國（PICs）普遍受惠。

澳洲國立大學（ANU）發展政策研究中心（Development Policy Centre）經營的太平洋事務政策討論平台Devpolicy Blog，今天刊登薩凱以「太平洋島國因為澳、日加強關係而受惠」（Pacific islands: howto gain from Australia-Japan ties）為題的撰文。

薩凱指出，澳、日兩國5月發表「澳日經濟安全保障合作共同宣言」（Australia-Japan Joint Declaration onEconomic Security Cooperation），雖然未提及攸關太平洋島國生存的氣候議題，但宣言內容提到，兩國致力支援太平洋島國打擊洗錢犯罪。

此外，對於澳、日合作反制中國威脅的意圖，雖然在太平洋島國之間反應不一；但對太平洋區域來說，澳、日加強關係，始終有著正面作用。

薩凱解釋，太平洋島國的外交和經濟運作的核心精神奉行多邊主義（Multilateralism）；隨著美國對國際機構的重視程度大不如前，而中國又在地緣政治上日益咄咄逼人，已引起太平洋島國擔憂多邊主義的衰落。再加上北韓飛彈多次飛越日本上空，以及中國戰機頻頻騷擾外國飛機，太平洋島國政府已警覺到，面對爭端不斷的國際情勢，必須及早做好準備。

文章提到，中國數十年來致力擴大於太平洋島國的影響力。例如，羅門群島（Solomon Islands）與中國建立密切的安全合作關係；中國資助吉里巴斯（Kiribati）擴建機場的舉動，被認為是中國灰色地帶軍事策略的體現；萬那杜（Vanuatu）盧干維爾（Luganville）碼頭，亦可提供中國灰色地帶軍、民雙用途。

他說，有別於中國伸手進入太平洋島國的態度，日本防衛大臣小泉進次郎曾呼籲太平洋島國應享有「自主權」（autonomy）。

他提醒，澳洲有時被太平洋島國視為「他者」（other），且澳洲又被認為與美國關係過於緊密；薩凱相信，日本倒是太平洋島國較能接受的夥伴。

至於澳、日加強合作已對太平洋區域安全產生良好的連鎖反應。薩凱舉例，澳洲今年4月簽署價值澳幣100億元（約新台幣2253億元）的合約，購買11艘日本最上級護衛艦；將大大加強澳洲維護太平洋島國海上主權（maritime sovereignty）的能力。

文章中指出，日本首相高市早苗推動鬆綁日本國防出口管制，可望有助澳洲和紐西蘭提升國防戰備和技術升級，有利太平洋區域安全與穩定；同時，日本2026年的官方安全援助（OSA）預算大幅增加至181億日圓（約新台幣36億元），其中巴布亞紐幾內亞（PNG）和東加（Tonga）更被列為2025至2026年度的優先援助對象。

薩凱還提及，澳洲2026至2027年度針對太平洋島國的經濟援助金額，已增加至破紀錄的澳幣22億元（約新台幣495億元）；此外，澳洲亦推出「太平洋海上安全計畫」（Pacific Maritime Security Program），向包括東帝汶（Timor-Leste）在內的12個太平洋島國贈送「守護者」（Guardian-class）級巡邏艇。

他認為，雖然太平洋島國規模太小，無法在大國競爭下明確地選邊站，對於與中等強國結盟亦必須保持謹慎；不過，澳、日兩國加強關係對太平洋島國所帶來的機會，太平洋島國需要予以正視。

文章中寫道：「那些出於善意、致力維護而非侵蝕（太平洋島國）國家主權的外國力量，都應該是受到歡迎的；為此，來自澳洲的經濟援助，以及來自日本協助加強防衛的願景，均是值得把握的契機。」

澳洲 日本

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