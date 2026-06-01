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民主剛果伊波拉疫情5人康復 巴西義大利現疑似病例

中央社／ 日內瓦31日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，在剛果民主共和國的布尼亞，4名感染伊波拉病毒邦迪布吉歐病毒株的護理人員現已康復出院。

世衛指出，在早期診斷並及時獲得治療的情況下，加上疫情應對措施的加強，預計未來可望有更多伊波拉病患痊癒。

本週稍早，另有1名實驗室工作人員罹病後康復，使目前痊癒人數增至5人。不過，巴西與義大利出現與前往疫區國家相關的疑似病例。

根據民主剛果通訊部公布的數據，新增19起確診病例後，全國累計確診伊波拉病例已增至282例，其中42人死亡。

本月稍早世衛宣布，民主剛果與烏干達爆發的罕見邦迪布吉歐病毒株（Bundibugyo strain）疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）5月30日到訪民主剛果東部伊圖里省（Ituri）首府布尼亞（Bunia）時表示，目前雖尚無針對邦迪布吉歐病毒株伊波拉的核准疫苗或療法，但「並非毫無希望」，只要有良好醫療照護，患者仍有機會存活。

這波疫情是民主剛果歷來第17次伊波拉疫情，也是半世紀前發現伊波拉病毒以來，規模第3大的疫情。目前疫情擴散速度已超越全球應對能力，而國際社會也被認為反應過慢。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）在英國「金融時報」今天刊登的投書中表示：「區域擴散風險已成現實」，目前還有超過1100起疑似病例正待調查。

在巴西聖保羅（Sao Paulo），1名疑似感染伊波拉的男子檢測結果顯示罹患腦膜炎；另起疑似病例則出現在里約熱內盧（Rio de Janeiro），患者確診為瘧疾。當地衛生機構指出，這2例診斷結果皆未排除感染伊波拉的可能性。

聖保羅患者為剛果民主共和國籍男子，近期曾返國，之後出現發燒症狀；里約病例則是近期內曾前往烏干達。

義大利方面，當地財經媒體「24小時太陽報」（IlSole 24 Ore）今天報導，薩丁尼亞島（Sardinia）首府卡利亞里（Cagliari）1名從民主剛果返國後出現症狀的患者正住院治療，當局已啟動疑似病例防疫程序。

伊波拉疫情 伊波拉 義大利

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