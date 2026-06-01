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緬中邊界發生大爆炸約50人罹難 確切起因待查

中央社／ 仰光1日綜合外電報導

緬甸北部與中國接壤的撣邦（Shan）南坎地區（Namhkan）發生爆炸，兩名救援人員表示，事件造成數十人死亡。控制當地的反抗軍指出，爆炸是礦業炸藥意外引爆所致。

法新社報導，一名第一線救援人員表示，事件造成46人喪生，包括兒童在內，另有70多人受傷。另一名救援人員則表示，死亡人數共計59人。基於安全考量，這兩名救援人員皆要求匿名。

而根據英國廣播公司（BBC）及當地媒體Shwe PheeMyay通訊社報導，至少有55人罹難，包括25名女性和30名男性，另有數十人受傷。

自2021年軍方政變奪權以來，緬甸一直陷入內戰，軍方與一系列支持民主的游擊隊及勢力強大的少數民族武裝組織交戰。

國內最具勢力的少數民族武裝組織之一「塔安民族解放軍」（TNLA），目前與緬甸軍方處於停火狀態，並控制著這個靠近中國邊境的村莊。該組織表示，這起「意外爆炸」發生在昨天正午12時左右。

他們說，儲存於當地、用於礦業和採石的炸藥因故引爆，但並未公布確切死傷人數。

塔安民族解放軍在聲明中指出，這些炸藥屬於該組織經濟部門，目前爆炸的具體原因仍在調查中。

緬甸 BBC

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