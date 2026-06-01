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緬甸存放礦用炸藥建築物爆炸 BBC：至少55死數十人傷
緬甸東北部5月31日有存放礦用炸藥的建築物爆炸，英國廣播公司（BBC）和當地媒體Shwe Phee Myay News Agency報導，事故造成至少55人死亡，包括25名女性、30名男性，另有數十人受傷。據指出，事發地點由緬甸少數民族武裝組織——德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army，簡稱 TNLA）控制，該組織是近年對抗緬甸軍政府的重要勢力之一。
BBC、美聯社等媒體報導，事發在當日中午，地點在緬甸撣邦北部城鎮南坎（Namhkam）的村莊Kaung Tat，位於中國邊境以南約3公里處，由德昂民族解放軍控制。
消息指爆炸發生時，現場濃煙滾滾。有人在社交平台上稱，不少人最初以為遭到空襲，數百幢房屋受損，幾乎整個社區被波及，死者中有兒童。
德昂民族解放軍在Telegram頻道發表聲明稱，現場儲存了膠質炸藥（Gelignite），用於採礦和採石作業，爆炸原因仍待調查。
據法新社報導，緬甸許多反政府組織依靠開採貴重礦產來籌集資金，但由於安全措施鬆懈，礦井坍塌等事故屢見不鮮。
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文章授權轉載自《香港01》
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