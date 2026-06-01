快訊

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

台股開高直搗45,500點關卡！聯發科帶頭衝、鴻海站上300元

聽新聞
0:00 / 0:00

哥倫比亞總統大選進入決選 極右艾思普雷雅對決左派

中央社／ 波哥大31日綜合外電報導

哥倫比亞總統大選將進入第2輪決選，由極右翼的艾思普雷雅與左翼的塞培德對決。在經歷10多年來流血衝突最嚴重的競選活動後，選民將面臨涇渭分明的抉擇。

法新社報導，歷經充斥汽車炸彈攻擊、無人機襲擊，以及熱門總統候選人遇刺等暴力事件後，哥倫比亞民眾將於6月21日投票，在持續推動和平談判與採取軍事掃蕩之間作出選擇。

哥倫比亞選舉當局表示，在已開出的99%投開票所選票中，艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）獲得44%的選票，而塞培德（Ivan Cepeda）則拿下41%的選票。

其他多位候選人得票率則遠遠落後，其中右翼熱門人選瓦倫西亞（Paloma Valencia）得票率不到7%。根據規定，候選人必須獲得超過半數選票才能直接當選，否則將進入第2輪決選。

現年47歲的右翼領先候選人艾思普雷雅是一名支持川普的政治素人，自稱為「老虎」。

他在防彈玻璃保護下進行競選活動，並誓言要在空中、陸地和海上對抗武裝團體。

艾思普雷雅在競選期間接受法新社訪問時表示：「我們將立即開始轟炸販毒恐怖分子營地。」並提出旨在恢復秩序的「震撼計畫」。

現年63歲的塞培德的父親是一位遭右翼準軍事組織殺害的左翼參議員，他這次參選獲得現任總統裴卓（Gustavo Petro）支持。裴卓受限於憲法無法競選連任。

此外，塞培德也深受基選民愛戴，這些選民認為現任政府在協助貧困群體方面有所成效。

哥倫比亞 投票

延伸閱讀

菲律賓2028總統大選民調出爐 杜特蒂之女仍領先

以通吃美政界／美民意轉向 親以勢力開始買不動

以通吃美政界／川普「親猶團」 捅出中東亂局

NBA／率殘陣塞爾蒂克奪東區第二 馬祖拉獲選年度最佳總教練

相關新聞

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變的有1事

彭博報導，美國防長赫塞斯出席「香格里拉對話」演說，隻字未提台灣議題，是十多年來首位在這場亞洲安全論壇演講未提及台灣的美國防長。另外，赫塞斯5月30日雖強調美國對台政策不變，但提及一項重要但書，坦言「唯一改變的是我們的說話方式」。

赫塞斯：美對台立場不變 軍售暫緩和美伊戰爭無關

美國國防部長赫塞斯近日赴新加坡出席香格里拉對話期間表示，美國對中國大陸採取的策略是「保持強大、但不必大聲叫囂」，維持軍事嚇阻也願意在部分領域與北京合作；他並強調美國對台立場沒有改變，暫緩對台軍售和美伊戰爭無關。

香會交鋒…共軍嗆日 沒資格談防務合作

在新加坡舉辦的「香格里拉對話」，大陸代表團今年由國防大學教授孟祥青任團長，為近二十年來中國出席層級最低的一次。儘管如此，大陸在本屆會議依舊戰鬥力十足，不只猛打菲律賓，也狠嗆日本，存在感十足。

南海緊張 共軍黃岩島全時待戰

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，中共解放軍南部戰區昨表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡。南部戰區影片指，「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」；有共軍官兵稱，昨日是為黃岩島巡邏警戒的第五天，指示「全時待戰」。大陸海警昨也宣布在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。

緬甸存放礦用炸藥建築物爆炸 BBC：至少55死數十人傷

緬甸東北部5月31日有存放礦用炸藥的建築物爆炸，英國廣播公司（BBC）和當地媒體Shwe Phee Myay News Agency報導，事故造成至少55人死亡…

曾是川普攻伊副駕駛 內唐亞胡為何遭邊緣化淪為乘客？

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）很忙，對加薩和黎巴嫩的狂轟濫炸與地面入侵沒停過，跟美國對伊朗的間歇性攻擊也沒缺席。紐約時報卻說，曾是川普攻伊副駕駛（co-pilot）的內唐亞胡正變成乘客（a mere passenger）。內唐亞胡是國際政壇出名的精算師，認定他沒戲，言之過早；機關算盡的他，是如何走到今天這一步的？敘事的微妙轉變，提供蛛絲馬跡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。