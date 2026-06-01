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哥倫比亞總統大選進入決選 極右艾思普雷雅對決左派
哥倫比亞總統大選將進入第2輪決選，由極右翼的艾思普雷雅與左翼的塞培德對決。在經歷10多年來流血衝突最嚴重的競選活動後，選民將面臨涇渭分明的抉擇。
法新社報導，歷經充斥汽車炸彈攻擊、無人機襲擊，以及熱門總統候選人遇刺等暴力事件後，哥倫比亞民眾將於6月21日投票，在持續推動和平談判與採取軍事掃蕩之間作出選擇。
哥倫比亞選舉當局表示，在已開出的99%投開票所選票中，艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）獲得44%的選票，而塞培德（Ivan Cepeda）則拿下41%的選票。
其他多位候選人得票率則遠遠落後，其中右翼熱門人選瓦倫西亞（Paloma Valencia）得票率不到7%。根據規定，候選人必須獲得超過半數選票才能直接當選，否則將進入第2輪決選。
現年47歲的右翼領先候選人艾思普雷雅是一名支持川普的政治素人，自稱為「老虎」。
他在防彈玻璃保護下進行競選活動，並誓言要在空中、陸地和海上對抗武裝團體。
艾思普雷雅在競選期間接受法新社訪問時表示：「我們將立即開始轟炸販毒恐怖分子營地。」並提出旨在恢復秩序的「震撼計畫」。
現年63歲的塞培德的父親是一位遭右翼準軍事組織殺害的左翼參議員，他這次參選獲得現任總統裴卓（Gustavo Petro）支持。裴卓受限於憲法無法競選連任。
此外，塞培德也深受基選民愛戴，這些選民認為現任政府在協助貧困群體方面有所成效。
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