南海緊張 共軍黃岩島全時待戰

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，中共解放軍南部戰區昨表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡。南部戰區影片指，「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」；有共軍官兵稱，昨日是為黃岩島巡邏警戒的第五天，指示「全時待戰」。大陸海警昨也宣布在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。

中共解放軍南部戰區昨午間在微信公眾號指出，解放軍南部戰區當日組織海空兵力位「中國黃岩島」領海領空及周邊海空域展開戰備警巡，並稱「黃岩島是中國固有領土」。南部戰區指，五月以來，該戰區部隊持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

南部戰區發布影片顯示，有共軍海軍官兵表示，當天已是執行黃岩島巡邏警戒任務的第五天，「我的戰場就是盯著這寸屏幕（螢幕）」。期間，南部戰區還稱，方位○六八距離一○一公里，發現不明空中目標快速向黃岩島接近，迅速查證目標，做好應對準備。影片中，南部戰區指揮員要求官兵「盯緊一點，注意協同」，共軍飛行員回應「明白，全時待戰」。其後，影片旁白稱相關目標已被驅離，部隊轉入三級戰鬥部署。

大陸海警相隔南部戰區發布上述消息逾十分鐘後亦發出消息稱，同日，大陸海警位於中國黃岩島領海及周邊區域進行執法巡查。海警表示，自五月以來，持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化相關海域管控，堅決維護國家領土主權及海洋權益。海警公開影片顯示，海警人員在巡查期間表示，「方位○四五，距離五海里，發現菲國公務船，航向一七○，航速十節，位我毗連區外活動，加強觀察瞭望」。