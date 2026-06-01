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日防相駁軍國主義 反酸誰擁核武

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

路透報導，日本防衛大臣小泉進次郎五月卅一日在「香格里拉對話」發表演說，暗酸中國大陸坐擁龐大核武庫和戰略轟炸機卻指責日本走向新軍國主義，並批評大陸在缺乏透明度背景下迅速擴張軍力。

小泉重申，日本「反對以武力或脅迫單方面改變現狀」，強調「每個國家都必須能依照自己的意志決定未來」，而這個區域也應該對所有願意遵守共同規則與原則的國家敞開大門。小泉並未點名中國，但這番話被視為劍指北京針對南海與台灣日益加劇的行動。

去年底日相高市早苗拋出「台灣有事」說法後，日中持續僵持至今；加上東京推動修訂安全政策框架、強化日本軍事防衛，並在四月派遣軍艦通過台灣海峽，引發北京強烈不滿。中國批評日本正重拾二戰時期軍國主義侵略思想。

小泉表示：「試想，有個國家擁有龐大核武庫和戰略轟炸機。日本根本沒有這些武器，卻被貼上新軍國主義的標籤？」香港南華早報報導，這番話影射中國。

小泉否認日本走向軍國主義，強調日本自二戰結束以來的紀錄有目共睹，始終遵守國際法與聯合國憲章，並持續致力維護「自由開放的國際秩序」。

小泉另表示，今年未能在論壇期間與中國防長會談「令人遺憾」，但日本仍願意保持溝通。小泉強調，國與國難免存在認知差異與摩擦，此時需要的不是在對方缺席時反覆提出毫無根據的指控，而是直接、坦率的對話。

本屆中方代表中共解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青痛批日本，「一個沒有徹底清除軍國主義毒害遺產的國家，是否有資格在國際場合大談防務合作」。

在問答環節，小泉回應中國代表提問時指出，日本防衛政策與軍力整備並非以特定國家或地區為威脅對象，也不是為了引發軍事對抗。隨後，小泉批評中國持續大幅增加國防支出，並在透明度不足的情況下，於廣泛領域快速擴張軍事能力。

小泉進次郎 中國大陸 南海

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