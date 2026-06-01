赫塞斯：美對台立場不變 軍售暫緩和美伊戰爭無關

美國國防部長赫塞斯近日赴新加坡出席香格里拉對話期間表示，美國對中國大陸採取的策略是「保持強大、但不必大聲叫囂」，維持軍事嚇阻也願意在部分領域與北京合作；他並強調美國對台立場沒有改變，暫緩對台軍售和美伊戰爭無關。

美國國防部五月卅日公布赫塞斯在美國駐新加坡大使館接受媒體聯訪的逐字稿。他被問及今年對中國的發言是否較去年溫和，以及美國是否已暫停最新對台軍售。

赫塞斯表示，他這次談話立場與美國總統川普一致，就是維持軍事實力與嚇阻力的同時，透過對話管理美中關係。

赫塞斯形容，美方將秉持「輕聲說話，但手持大棒」原則，既保持強大實力，也清楚表明在部分議題與中國合作。他說，美方尊重中國的發展企圖，同時看到中國正持續擴大軍事建設，美國必須確保已做好準備，因應任何突發情況。

赫塞斯說：「與此同時，美方對台灣的立場不變。」他提到五月中的川習會表示，「我認為這是世界期盼看到的，兩個國家坐下來，為當前議題降低衝突風險並對話，這是很重要的」。

記者問赫塞斯，美國是否已決定暫停最新一批對台武器運送？赫塞斯未回應軍售問題，僅重申美國對台政策和立場並未改變。

不過，國會山莊報報導，赫塞斯在香格里拉對話另一場會議中，反駁伊朗戰爭使得美方暫緩對台灣一百四十億美元軍售案說法。

美國代理海軍部長高雄上周告訴參議員，美國暫緩對台軍售案是為了保留日漸減少的軍火庫存。不過，赫塞斯表示，美國在武器方面「狀況非常好」，暫緩軍售與伊朗衝突無關。赫塞斯說：「高雄非常棒，但我絕不會將這兩件事掛鉤。我對我們目前狀況及未來生產速度都感到滿意。」

赫塞斯重申，未來對台軍售由川普決定，赫塞斯說他出席了五月中北京川習會，可以肯定美方立場沒改變。