快訊

全國首例空拍機投毒案！宜蘭張美阿嬤兒子無差別危害動物 判刑1年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

德訪台議員威爾許：北京先學會自由選舉再來談統一

中央社／ 柏林31日專電

德國國會議員威爾許訪台期間接受德媒越洋訪問，回應中方以德國統一經驗類比兩岸統一時表示，當年德國統一是建立在雙方人民共同意願及民主程序基礎上，若希望援引德國經驗作為統一論據，「北京應先學會自由選舉」。

德國國會跨黨派友台小組近日訪台，訪團成員之一的威爾許（Klaus-Peter Willsch）為德國現執政黨30年資歷的資深國會議員，曾任15年國會友台小組主席。

他在去年卸任友台小組主席後接受中央社採訪時表示，只要仍在國會任職，就會繼續是友台小組的一員，努力推動台灣成為國際社會中的平等夥伴。

威爾許5月訪台期間接受德國數位產經媒體「ThePioneer」Podcast節目訪問，談及台灣對德國與國際的重要性。

訪談中，主持人提及中方過去曾表示，「德國人應該理解統一這件事，因為德國自己也經歷過統一」，威爾許對此回應，德國統一能夠實現，是因為雙方人民都願意接受統一，並透過民主程序作出決定。

他說，如果要援引德國統一作為範例，「北京首先必須學會自由選舉」，而對於一個共產黨一黨專政國家而言，這是難以想像的事情。

對於中國政府不滿德國國會議員訪台，威爾許表示，北京方面如同過去一樣提出抗議，但德方認為國會交流屬於自身事務，「德國國會成員決定要見誰、與誰交流，第三方無權干涉」。

談及台灣在全球供應鏈中的地位，威爾許說明，台灣半導體產業處於全球最先進水準，這項技術優勢是台灣重要的競爭力，也是台積電在全球產業鏈中難以被取代的原因。

他並表示，半導體是台灣的「數位保護盾」，只要世界各國持續依賴來自台灣的高效能晶片，就會有足夠力量支持台灣。

此外，威爾許也提到，台灣海峽對全球貿易的重要性至少不亞於荷莫茲海峽，甚至可能更重要，對高度依賴國際貿易的德國而言，台海局勢穩定攸關經濟利益，若中國對台動武，德國將付出慘痛經濟代價。

威爾許認為，相較於討論衝突發生後的代價，更重要的是思考如何防止衝突發生。他表示，德國立場十分明確，反對以軍事力量改變台海現狀；當前德國和歐洲都在強化自身供應鏈，抵禦台海衝突風險。

The Pioneer為德國新興數位政經媒體，由德國知名媒體人、重量級產經媒體商報（Handelsblatt）前總編輯史坦加特（Gabor Steingart）創立，在柏林政商界具影響力。

北京 中方 德國

相關新聞

日防相開槓北京！反擊中方軍國主義指控 暗酸「是誰有核武？」

路透報導，日本防衛大臣小泉進次郎31日在亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，駁斥東京走向新軍國主義，並批評中國大陸在缺乏透明度的背景下迅速擴張軍力。小泉並暗酸中國坐擁龐大核武庫和戰略轟炸機卻「做賊喊抓賊」。

澤倫斯基：美歐情資曝 俄48小時內恐大舉發動攻擊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，根據美國及歐洲盟友分享的情資，他預計俄羅斯在未來48小...

美伊停戰無下文 川普強送框架給伊朗

美國總統川普近日向伊朗送交修訂的和平框架，要求其在三天內限期交出濃縮鈾，並提出具體的移交時間表。雙方在停戰協議上存在重大分歧，仍難以達成共識，導致中東緊張局勢持續升高。

日韓防長新加坡會面 討論軍事後勤支援協議

韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（AC...

對台軍售無解？CBS：習近平今秋訪美前 川普和賴清德不會通話

川普總統結束對中國的國事訪問後，曾兩度提到可能會在對台軍售議題上與賴清德總統通電話。不過，CBS新聞29日引述多名知情人士報導，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，預料川普不會與賴清德通話。

美中都欠款 聯合國瀕臨破產 秘書長示警：預備金8月中告罄

在兩大強權美國與中國為爭奪主導權，扣留付給聯合國的會費下，這個政界最大國際機構目前瀕臨破產。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)警告，預備金在8月中旬就將告罄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。