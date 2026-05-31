菲律賓防長提「群島哨兵」概念 阻中國海上擴張

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天在「香格里拉對話」提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」等概念，強調菲律賓將運用戰略地理位置，維護海上秩序，阻止中國海上擴張。

亞洲安全論壇「香格里拉對話」在新加坡舉行。根據菲律賓國防部發布新聞稿，鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）今天發表演說指出，當前國際局勢日益複雜，理念相近國家有必要加強合作與匯聚，共同捍衛以法治為基礎的國際秩序。

南海仲裁案裁決公布即將屆滿10週年之際，鐵歐多洛表示，菲律賓已成為國際法捍衛者的匯聚中心，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

他指出，雖然盟友與夥伴之間在部分議題上存在歧見，但仍能在異中求同。在此基礎上，菲律賓願自我定位為「群島哨兵」（Archipelagic Sentinel）以及「海洋自由守護者」（Guardian of the Freedom of theSeas）。

鐵歐多洛強調，這兩個角色能讓菲律賓運用自身地理戰略優勢，守護海事自由、法律與實體基礎設施，讓全世界可以航行、貿易與繁榮。

他說，「菲律賓作為群島哨兵，將守護主權與合法權益，作為海洋自由守護者，將與國際社會共同看守區內海洋自由。」

雖然未點名特定國家，但鐵歐多洛提出的概念，顯然是針對中國在區內的海上擴張。

在演說中，鐵歐多洛抨擊中國無視南海仲裁案裁決結果，透過「邊談邊拿」（Talk and Take）策略，以談判作掩護，持續在南海獲取利益。

他也批評中國霸凌周邊國家，並舉出英國近期共諜疑案、美國加州阿凱迪亞市前市長王愛琳非法充當外國政府代理人等案件，暗指中國是外部滲透風險的來源。

另一方面，鐵歐多洛利用出席「香格里拉對話」期間，分別與美國、日本、澳洲、韓國、新加坡及瑞士等國防首長舉行雙邊會談，深化防務合作。

鐵歐多洛與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）重申致力深化美菲防務合作，以提升菲律賓在其專屬經濟區（EEZ）的嚇阻能力。

他也與日本防衛大臣小泉進次郎，就日本向菲律賓移轉阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦及TC-90巡邏機等議題交換意見。