烏克蘭AI無人機鎖定俄軍補給線 打擊關鍵運輸車隊

專家指出，烏克蘭軍方正運用新一代人工智慧（AI）無人機技術，在被占領區的要道上，加強摧毀俄軍補給車輛的攻勢。

英國廣播公司事實查核（BBC Verify）證實，過去一週來至少已有14起相關事件的影像被公開，畫面顯示，運送糧食、燃料與彈藥的車輛在連接俄羅斯和克里米亞（Crimea）及烏克蘭南部其他俄軍占領區的要道上成為攻擊目標。

根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的分析，烏克蘭近期收復的國土已開始多於失去的土地，這是自2023年以來首見。在俄烏戰爭持續逾4年，以及俄羅斯擴大占領烏克蘭東部和南部後，雙方近幾個月皆未取得重大進展。

專家表示，無人機技術最新發展，包括具備AI功能的黃蜂（Hornet）系統，讓烏克蘭可從更遠距離、以更高準確度攻擊前往前線的俄羅斯目標。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前談到，烏軍「後勤封鎖」戰略的目標是「增加對俄羅斯後方部隊的壓力，以及遏止敵方持續發動攻勢的能力」。

在俄羅斯邊境與烏克蘭被占領城市馬立波（Mariupol）之間記錄到至少10起相關事件，另有一起發生在梅利托波爾（Melitopol）西南方。俄軍利用這條重要路線為其前線及克里米亞部隊補給。

法國智庫Atum Mundi分析師莫林（Clement Molin）向BBC Verify證實，有150輛車在距離前線逾20公里處遭摧毀，不過他認為，實際被毀車輛數可能是這個數字的兩倍左右。

非營利組織「武裝衝突地點與事件資料庫」（ACLED）的伏拉斯（Cristian Vlas）則告訴BBCVerify，這些襲擊迫使俄羅斯縮減補給車隊規模，作為「降低潛在損失的應急措施」。

伏拉斯認為，烏克蘭的主要目標不僅是襲擊「對俄羅斯維持強權形象具重要性」的資產，也在於干擾關鍵補給車隊、指揮所及通訊塔。

他說，這些設施「為俄羅斯前線部隊提供糧食、燃料和資訊，同時也是俄軍在戰場作戰、從占領區發動長程無人機與飛彈攻勢的基礎」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）陸戰專家托拉斯特（Robert Tollast）告訴BBC Verify，某些旅級部隊據估每天需要數百噸燃料、糧食、彈藥與其他重要補給品。

托拉斯特說：「若烏克蘭能用小型無人機，在距離前線100公里或更遠的地方切斷補給，例如攔截運載彈藥的卡車，再由長程無人機攻擊大型後勤基地，俄軍將面臨嚴峻問題。」

國際安全防衛分析的詹氏公司（Janes）武器專家布朗（Nick Brown）向BBC Verify指出，烏克蘭的黃蜂無人機配備AI目標辨識與定位系統，由烏方過去4年蒐集的數千小時俄軍目標影像訓練而成。

這些無人機也能透過星鏈（Starlink）衛星網路和遠端操控人員保持連線，且星鏈系統較不受俄軍干擾影響。

布朗說：「烏克蘭可以先向100英里（約161公里）外某個大概的目標區域發射數以百計這類滯空攻擊彈藥（loitering munition，為一種自殺無人機），再運用AI辨識俄軍目標，並引導無人機進行打擊。」