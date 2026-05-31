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以軍遭自家人踢爆屢朝加薩巴人開槍「停火是笑話」

中央社／ 特拉維夫31日綜合外電報導

曾在加薩走廊服役的以色列士兵透露，自從以色列和當地巴勒斯坦組織哈瑪斯達成停火協議後，仍經常發生以軍朝雙方緩衝線附近的巴勒斯坦人開火並造成死傷，痛批停火是笑話。

美聯社報導，以色列和哈瑪斯（Hamas）脆弱的停火協議是在去年10月生效，當時以軍撤退到以1條黃線劃出的緩衝區，這條線分出加薩走廊（Gaza Strip）的以色列控制區及巴勒斯坦區域，其中以色列區域略占過半。

依照協議，以色列接下來應該要完成更全面的撤軍，但當中未訂時間表。而至今鞏固協議的外交努力卻陷入停滯。

3名去年10月到今年1月間部署在加薩走廊的以色列後備軍人告訴美聯社，由於上述黃線附近的交戰規則不明確，使得當地以軍無所適從而行動混亂。

其中1人曾目睹隊友打擊1輛在黃線附近行駛的巴勒斯坦車輛、造成車上所有人喪生後，發出歡呼聲並相互道賀。

他表示在自己駐紮加薩的幾週內，類似場景司空見慣，他親眼見到以色列士兵熱衷打擊已越過或快要越過黃線的人。

這名20多歲的後備軍人形容當地宛如叢林般無章法，「停火生效後的命令是：如果有人越線，就朝對方開火」。

根據受訪的3名士兵說法，有些以軍指揮官口頭上支持停火協議，私下卻表達希望加薩戰爭繼續打。

這些消息軍人表示，他們因為對自己在加薩走廊所見所聞感到憤怒和難過，而選擇發聲。

美聯社記錄到黃線附近有巴勒斯坦平民遭到開槍，包括玩耍中的兒童。

這條界線的位置一直不明確，在有些地方是用黃色的路障和桶子標示，有些地方則毫無標示。

根據美聯社訪問其中1名士兵說法，以及以色列退役軍人吹哨者團體「打破沉默」（Breaking theSilence）收集到的見證，當地以軍有時因距離黃線太遠、行動過於倉促或壓力太大，未確實辨識射擊對象就開火。

受美國支持、負責監督以哈停火的外交官指出，協議進展之所以停滯，因為有關哈瑪斯解除武裝這項棘手核心議題仍僵持不下，而包括以色列撤軍及加薩重建等其他議題都取決於此。

與此同時，以色列在加薩走廊擴大控制地區，並與哈瑪斯互控對方違反停火。

受訪的以色列軍人直言，即使有停火協議，殺戮卻似乎從未停止。其中1人說：「稱這叫停火真是笑話。」

加薩 以軍 以色列

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