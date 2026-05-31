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澤倫斯基：美歐情資曝 俄48小時內恐大舉發動攻擊

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澤倫斯基：美歐情資曝 俄48小時內恐大舉發動攻擊

中央社／ 基輔31日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，根據美國及歐洲盟友分享的情資，他預計俄羅斯在未來48小時內恐將發動大規模攻擊。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face theNation）預計今天播出對澤倫斯基的專訪。

根據專訪片段，澤倫斯基指出：「今晚或明晚，我們認為將會有來自俄羅斯的大規模攻擊，動用無人機、巡弋飛彈及彈道飛彈。」

澤倫斯基還提及，情報官員已觀察到俄羅斯的準備行動。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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