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烏克蘭無人機襲俄多地 能源與工業設施成目標

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導

俄羅斯當局今天表示，烏克蘭無人機夜間襲擊俄國多地能源及工業設施，顯示針對基礎設施的攻勢持續升溫。

路透社報導，俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）州長布薩爾金（Roman Busargin）在通訊軟體Telegram指出，「民用基礎設施」受損。位於窩瓦河（Volga River）流域的薩拉托夫州設有多座煉油廠，近年頻遭烏克蘭攻擊。

俄羅斯吉洛夫州（Kirov）位於莫斯科東北方、距離烏克蘭所控制領土約1300公里，該州州長索科洛夫（Alexander Sokolov）說，無人機擊中當地一處設施。

與烏克蘭接壤的羅斯托夫州（Rostov）、佛洛尼斯州（Voronezh）及貝爾哥羅德州（Belgorod）州長也都通報遇襲，貝爾哥羅德州有3位平民受傷。

在俄羅斯控制的克里米亞（Crimea）半島，莫斯科扶植的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）宣布，當局將實施汽油銷售限制措施。

阿克瑟諾夫並未說明原因，不過烏克蘭近幾個月來持續攻擊位於俄羅斯西南部、鄰近克里米亞的燃料基礎設施。

烏克蘭 無人機 俄羅斯

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