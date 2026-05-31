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日中關係緊張衝擊觀光 業者：赴中旅客驟減9成

中央社／ 東京31日專電

中日關係持續緊張，不僅影響中國旅客赴日意願，日本人赴中國旅遊也明顯降溫。旅遊業者透露，預約取消暴增，再加上航班減少等因素，日本旅客赴中國人數驟減約9成。

共同社報導，日本大型旅行社負責中國線的業者感嘆，航班減少造成機位不足、赴中國旅遊熱度下降，再加上中東局勢惡化推升燃油成本，市場面臨強烈逆風；預約取消暴增，日本旅客赴中國人數近半年約減少9成。

2025年赴中國的日本旅客人數原本呈現上升趨勢，一度恢復至疫情前的一半。然而，自去年11月以來，日本人赴中國的預約取消大幅增加。業者坦言，原本正在計劃擴充中國旅遊商品，沒料到中日關係突然變得緊張，市場氣氛急轉直下。

而上海旅遊業者也指出，自去年11月後，日本團體旅遊約有一半取消。當地大型旅行社負責日本市場的人員分析，「可能是擔心安全問題」。即使已經完成預訂，也常因航班停飛被迫取消，該旅行社目前接待的日本旅客比起去年同期減少約7成。

在日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢之後，中國政府呼籲公民避免前往日本旅遊，中國各家航空公司也宣布減少日本航班。根據中國媒體報導，今年3月中國飛往日本航班共有2691架次取消，取消率約5成。

另一方面，日本關西機場日前公布4月營運概況顯示，受相關影響，中國旅客4月進出關西機場的人數，較去年同期暴減61%。

觀光降溫也衝擊第一線從業人員。以世界遺產兵馬俑聞名的陝西省西安市，目前所有直飛日本的航班全部停飛。一名從事日語導覽約30年的57歲導遊表示，「今年一名日本觀光客都沒有接待到」，原定4月到訪的日本高中修學旅行也已取消。

北京一名導遊也說，3月以來幾乎沒有日本客人，「收入減少約9成」。他表示，疫情期間已經有很多日語導遊轉行，「如果日本旅客不再來，就沒辦法培養日語導遊，以後恐怕要安排有地陪的團體旅遊都會有問題。」

業者表示，雖然目前仍有往返航班，但搭乘的多是商務人士和中國觀光客，幾乎沒有日本到中國的團體旅遊，並坦言「除非日中關係改善、航班增加，否則很難看到市場回溫」。

觀光 中東 日本

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