快訊

風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘7車逾20人受困

2縣市發布大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

日韓防長新加坡會面 討論軍事後勤支援協議

中央社／ 新加坡31日綜合外電報導
韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（ACSA）交換意見。圖為南韓國防部長安圭伯（前）訪問美國。（歐新社）
韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（ACSA）交換意見。圖為南韓國防部長安圭伯（前）訪問美國。（歐新社）

韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（ACSA）交換意見。

韓聯社報導，安圭伯今天告訴記者，藉由出席第23屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），他昨天與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談。

安圭伯表示不便透露兩國防長的會談詳情，不過他提到，簽署ACSA需獲得兩國人民理解，他認為韓方應謹慎以對。

ACSA的核心內容在於，若有必要，協定當事方可互相提供彈藥、糧食、燃料等軍需物資。

前韓國總統李明博執政時期，日韓本已準備簽署ACSA及「軍事情報保護協定」（GSOMIA），但當時因面臨韓國國內反對聲浪而暫緩。

韓聯社指出，日方一直希望與韓國簽署ACSA，首爾當局則保持謹慎立場。

新加坡 韓國 李明博

延伸閱讀

日本政府擬明文記載 在自衛隊推動善用AI

防長會談…美日共同研發飛彈 與澳洲分享情資

香格里拉對話演說…赫塞斯讚美中關係 未提台灣

菲防長：川習會緩和美中緊張 菲律賓仍面臨大陸嚴重威脅

相關新聞

日防相開槓北京！反擊中方軍國主義指控 暗酸「是誰有核武？」

路透報導，日本防衛大臣小泉進次郎31日在亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，駁斥東京走向新軍國主義，並批評中國大陸在缺乏透明度的背景下迅速擴張軍力。小泉並暗酸中國坐擁龐大核武庫和戰略轟炸機卻「做賊喊抓賊」。

菲律賓2028總統大選民調出爐 杜特蒂之女仍領先

菲律賓將於2028年舉行總統大選。最新民意調查顯示，已明確表達角逐意願的副總統薩拉．杜特蒂，也就是前總統杜特蒂的女兒，目...

日韓防長新加坡會面 討論軍事後勤支援協議

韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（AC...

對台軍售無解？CBS：習近平今秋訪美前 川普和賴清德不會通話

川普總統結束對中國的國事訪問後，曾兩度提到可能會在對台軍售議題上與賴清德總統通電話。不過，CBS新聞29日引述多名知情人士報導，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，預料川普不會與賴清德通話。

美中都欠款 聯合國瀕臨破產 秘書長示警：預備金8月中告罄

在兩大強權美國與中國為爭奪主導權，扣留付給聯合國的會費下，這個政界最大國際機構目前瀕臨破產。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)警告，預備金在8月中旬就將告罄。

赫格塞斯籲盟友強化軍備 學者：美對中戰略警惕未減

美國戰爭部長赫格塞斯本周在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」演說，直接提及中國篇幅較去年少。新加坡國際政治學者今天分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。