聽新聞
0:00 / 0:00
日韓防長新加坡會面 討論軍事後勤支援協議
韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（ACSA）交換意見。
韓聯社報導，安圭伯今天告訴記者，藉由出席第23屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），他昨天與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談。
安圭伯表示不便透露兩國防長的會談詳情，不過他提到，簽署ACSA需獲得兩國人民理解，他認為韓方應謹慎以對。
ACSA的核心內容在於，若有必要，協定當事方可互相提供彈藥、糧食、燃料等軍需物資。
前韓國總統李明博執政時期，日韓本已準備簽署ACSA及「軍事情報保護協定」（GSOMIA），但當時因面臨韓國國內反對聲浪而暫緩。
韓聯社指出，日方一直希望與韓國簽署ACSA，首爾當局則保持謹慎立場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。