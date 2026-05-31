日韓防長新加坡會面 討論軍事後勤支援協議

韓國國防部長安圭伯今天表示，日韓兩國防長出席在新加坡舉行的亞洲防務峰會時把握機會晤談，並就「物品勞務相互提供協定」（ACSA）交換意見。

韓聯社報導，安圭伯今天告訴記者，藉由出席第23屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），他昨天與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談。

安圭伯表示不便透露兩國防長的會談詳情，不過他提到，簽署ACSA需獲得兩國人民理解，他認為韓方應謹慎以對。

ACSA的核心內容在於，若有必要，協定當事方可互相提供彈藥、糧食、燃料等軍需物資。

前韓國總統李明博執政時期，日韓本已準備簽署ACSA及「軍事情報保護協定」（GSOMIA），但當時因面臨韓國國內反對聲浪而暫緩。

韓聯社指出，日方一直希望與韓國簽署ACSA，首爾當局則保持謹慎立場。