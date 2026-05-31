美伊停戰無下文 川普強送框架給伊朗

美國總統川普更強硬要求伊朗限時內將濃縮鈾給美國！美國近日將停戰方案送交伊朗，並給了伊朗三天時間考慮。據透露，川普希望更明確寫出美國如何取得伊朗的濃縮鈾，還有具體的移交時間表。

川普盼加速談判

根據《土耳其通訊社》報導，川普向伊朗發送了一份修訂後的和平框架提案，他在取得伊朗濃縮鈾的用詞上更強硬，希望能具體取得伊朗將濃縮鈾交給美國、不再發展核武的時間表。美方透露，川普希望儘快達成停戰協議，但同時對於伊朗談判的態度感到失望。

《德國之聲》強調，如果協議沒有達成，美方將會繼續攻打伊朗。美方在協議中除了要求重啟荷姆茲海峽「雙向」且「無限制」的航運外，伊朗必須同意永遠不能有核武或核彈，且海峽中的任何水雷都必須清除。前幾天各家媒體都以為雙方再次達成停戰60天的協議，但後來雙方都說協議並未生效。

雙方不接受彼此條件

美伊自從2月28日起開戰至今，伊朗雖然折損了最高領袖哈米尼與多位高階將領與官員，但因為分散化的指揮系統與大量地下化的軍事設施，伊朗至今仍負隅頑抗，但美國每天包括戰斧、愛國者與薩德等，要消耗近上百枚飛彈，龐大的軍事開銷對美國來說也是不小壓力。

雙方都曾提出和平計畫：伊朗要求美國接受它進行鈾濃縮、解除直接與次級制裁，支付伊朗戰爭賠償金、美軍撤離中東與其他戰線停火；美國則希望伊朗拆除核子設施、承諾永不追求發展核武、停止境內所有鈾濃縮，移交高濃縮鈾儲備，國際原子能總署可隨時檢查、放棄「代理人戰爭」模式等，雙方都無法接受彼此條件。

中東衝突難止息

《半島電視台》提到，以色列還趁伊朗與美國打起來的時候，盼撕毀之前簽訂的加薩停火協議，派遣地面部隊佔領加薩走廊，讓鄰國埃及相當不滿，近日緊急啟動外交協商。加上以色列近來仍與黎巴嫩真主黨衝突，中東的戰火短時間恐難以消停。

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