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菲防長盼台菲交流 學者：提升彼此安全攸關區域穩定

中央社／ 新加坡31日專電

亞洲安全論壇「香格里拉對話」在新加坡展開，菲律賓防長表示尋求與台灣建立更緊密關係。以學者身分參與論壇的遠景基金會執行長賴怡忠今天指出，台菲合作並非為了對抗誰，而是提升彼此安全，台海和平重要性已無庸置疑。

2026年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）29日至31日在新加坡舉行。這場亞太重要安全論壇受到全球各大媒體矚目。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天致詞時敦促亞洲盟友提高軍事支出，以應對中國日益增長的實力。他提及亞太區域的許多國家正在加強軍備，還點名南韓，「南韓持續投資國防，因為他們沒有本錢把戰爭當成紙上談兵」，也讚揚澳洲、菲律賓及日本的國防開支政策。

遠景基金會執行長賴怡忠今天在新加坡參與香格里拉對話期間接受中央社訪問表示，川習會後，美中雙方釋出訊號是在言詞上降低衝突強度，希望管理彼此關係。不過他認為，觀察美國對區域安全的態度，重點不在於說了什麼，而是做了什麼。

賴怡忠指出，儘管赫格塞斯在香格里拉對話期間較少直接提及台灣，但台美交流仍持續，美方對台軍售與安全合作的進展是後續觀察重點。

談及區域安全局勢時，賴怡忠表示，無論是菲律賓或日本，都深知一旦台海周邊發生事情，將影響自身安全與區域穩定，因此台海和平的重要性已無庸置疑。

他指出，台灣與菲律賓在部分領域有交流，未來合作升溫的程度及涵蓋範圍值得持續關注，不過，台菲合作並非為了對抗誰，而是提升彼此安全與韌性、維護區域穩定。

彭博報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）受訪表示，菲律賓與美國廣大盟友與防務夥伴網絡深化軍事關係，與日本、越南及台灣等夥伴深化關係，是一項基於共同目標的「趨同合作」。他坦言，儘管各國之間存在分歧，但「在展現嚇阻力的必要性上，我們的立場是完全一致的」。

中國國防部長董軍去年未出席，然而此次官方日程顯示沒有安排中國主題專場，董軍連續第2年不出席香格里拉論壇，北京僅派出以解放軍專家和學者為主的代表團參加。

菲律賓 香格里拉 亞太

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