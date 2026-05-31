香格里拉對話中日受矚目 雙方隔空言辭交鋒

日本防衛大臣小泉進次郎今天在亞洲安全論壇「香格里拉對話」演說時主張，日本強化國防的目的是為地區貢獻，並反駁中國先前批評日本的動向是「新型軍國主義」。

日本放送協會（NHK）報導，小泉今天演講時說明，首相高市早苗政府正在推動的政策例如根本性強化國防，以及轉移防衛裝備，是為了替自由且開放地區的和平穩定做出貢獻，且具有高度透明性。

接著，小泉意有所指地針對北京當局先前批評日本「新型軍國主義」提出反駁，「持有大量核武與戰略轟炸機的國家，稱呼沒有這兩樣東西的日本為『新型軍國主義』很奇怪」。

5月初逢遠東國際軍事法庭（又稱東京審判、東京大審）開庭80週年之際，中國外交部官網批評，日本軍國主義「遺毒未清、潛滋暗長」，右翼勢力加速「再軍事化」，部署進攻性武器，嚴重背離戰後日本自我標榜的和平主義。

中國外交部也主張，面對日本「新型軍國主義」成勢為患，重溫東京審判的背景、結論和原則，更具現實意義。

而日方這次沒有機會與中國國防部長董軍在「香格里拉對話」召開會談，小泉就此表示遺憾，並強調就是因為意見相左，所以才有必要對話。

關於荷莫茲海峽持續形同被封鎖，小泉就此指出，「這種狀況顯然對誰都沒好處」，並呼籲自由且開放秩序的重要。

小泉演講結束後，有共軍相關人士在問答階段質疑小泉的史觀。

對此，小泉並未正面回應，而是表示，「中國在國防預算持續以高水準增加，在缺乏充分透明度的情況下迅速擴張軍事力量，中國的軍事活動對日本及國際社會而言是嚴重的關切事項。」他也再次表明，將積極推動對中對話。

北京當局這次僅派出由共軍國防大學教授孟祥青率領、以解放軍專家和學者為主的代表團參加「香格里拉對話」。

日本富士新聞網（FNN）報導，孟祥青昨天在「香格里拉對話」上，意有所指地批評日本，「如今仍有一些勢力公然美化戰爭罪行、宣揚錯誤二戰史觀，妄圖為侵略歷史翻案，甚至突破戰後和平體制約束」。

報導指出，孟祥青也稱，「一個沒有徹底清算軍國主義遺毒的國家，有沒有資格在國際場合大談防務合作？能不能贏得國際社會、尤其是曾經被它侵略過的亞洲國家的信任？我深表懷疑。」

這是中國國防部長董軍連續2年缺席「香格里拉對話」。