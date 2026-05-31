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挪威撤銷飛彈出口引爭端 馬來西亞批大國反應冷淡

中央社／ 新加坡31日綜合外電報導

馬來西亞今天批評主要國家對其與挪威海軍飛彈系統交易破局一事「集體失聲」，並稱這種態度傳遞出「危險訊號」，恐削弱國際合約可信度。

法新社報導，本月因挪威撤銷部分技術出口許可，導致兩國陷入外交爭端。奧斯陸（Oslo）強調，此舉並非刻意針對馬來西亞，但吉隆坡仍向涉案挪威企業索賠逾2億5100萬美元（約新台幣79億元）。

馬國國防部長穆罕默德哈立德（Mohamed Khaled Nordin）今天在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）中抨擊其他國家對「挪威的單方面決定」反應冷淡。

他表示：「沒有人就合約誠信或如何問責提出嚴肅質疑。這種異常沉默正傳遞出危險訊息，彷彿某些國家凌駕於監督之上。」

穆罕默德哈立德還批評國際法在「開發中國家」與「強權國家及其盟友」之間存在雙重標準，並稱馬國已開始與「真正的夥伴」接洽採購飛彈系統事宜。

挪威方面表示，撤銷出口許可「完全是基於國家出口管制法規的適用性」，對於影響馬國表示遺憾。

穆罕默德哈立德本月表示，政府已向涉案的挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）發出通知，要求就「直接與間接成本」賠償損失。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）也曾與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）通話，強烈表達反對，並稱其「不可接受」。

安華警告，挪威此舉將對大馬國防戰備與「濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）現代化計畫」造成嚴重影響。

LCS計畫於2011年獲批准，原合約金額高達60億令吉（約新台幣475億元），規劃打造6艘軍艦。之後該案屢傳管理不善及成本上升等爭議，2023年經政府檢討後重啟，船艦數量縮減為5艘。

挪威 馬來西亞 吉隆坡

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