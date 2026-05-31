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以軍擴大黎南地面作戰 與真主黨互控違反停火協議

中央社／ 耶路撒冷31日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，以軍正在黎巴嫩境內推進，這是擴大地面作戰行動一部分，以強化在黎巴嫩南部的軍事部署。以軍目前正在當地與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）交戰。

法新社報導，以軍發聲明表示：「大批以色列國防軍（IDF）地面部隊已展開攻勢行動，目標是擴大前沿防線（Forward Defense Line）…目前行動正擴展至更多區域。」聲明並指出，以軍部隊已越過利塔尼河（Litani River）。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）29日宣布，以軍已跨越黎巴嫩利塔尼河。這條河流經兩國共同邊界以北約30公里處。

原定終止以色列與伊朗支持的真主黨衝突的停火協議，雖已於4月17日正式生效，但實際上始終未獲落實。

以色列與真主黨均指控對方違反停火協議，並以對方涉嫌違反停火協議為由，為自身的攻擊行動辯護。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）昨天指控以色列在黎巴嫩南部採取「焦土政策」。

黎巴嫩衛生部表示，自3月2日真主黨將黎巴嫩捲入中東戰事以來，以色列的攻擊已造成超過3371人死亡。

真主黨 以軍 以色列 內唐亞胡

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