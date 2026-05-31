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菲律賓2028總統大選民調出爐 杜特蒂之女仍領先

中央社／ 馬尼拉31日專電
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。歐新社 歐洲新聞圖片社
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。歐新社 歐洲新聞圖片社

菲律賓將於2028年舉行總統大選。最新民意調查顯示，已明確表達角逐意願的副總統薩拉．杜特蒂，也就是前總統杜特蒂的女兒，目前仍領先其他潛在競爭者。

菲律賓智庫Stratbase委由民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）進行總統大選潛在候選人支持度調查。調查於3日至7日進行，受訪樣本1500人，誤差值為正負2.5%。

調查結果顯示，若由薩拉（Sara Duterte）與反對杜特蒂陣營熱門總統人選羅貝多（Leni Robredo）對決，51%的受訪者表示支持薩拉，41%支持羅貝多，另有8%尚未決定或不願表態。

羅貝多於2016年當選菲律賓副總統，2022年競選總統失利，現為那牙市（Naga）市長，今年3月曾赴台出席玉山論壇。

民調顯示，薩拉的優勢主要來自於家族根基深厚的民答那峨島，在當地獲得高達91%受訪者支持。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）指出，雖然薩拉在民答那峨島獲得壓倒性支持並不令人意外，但從歷史經驗來看，總統候選人很難長時間維持如此高的支持率，若羅貝多參選且選舉策略運用妥當，仍有進一步縮小差距的可能。

曼希特補充，網路平台將是2028年選戰的主要輿論戰場，無法有效經營網路的政治人物，恐將失去年輕選民支持。

雖然薩拉目前的全國民意支持率大幅領先，但她也正面對參議院彈劾法庭的審判。一旦被彈劾法庭定罪，將終身不得擔任公職。

現行菲律賓憲法規定，總統任期6年，不得競選連任。因此，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）屬意何人接棒，令外界相當關注。截至目前，小馬可仕尚未表態支持任何人選。

由於菲律賓2028年總統大選將影響政治家族勢力版圖與國家政策走向，逾8成受訪者表示關注選舉動態。

菲律賓地處第一島鏈與南海等重要戰略位置，近年在小馬可仕主導下，積極深化美國、日本、紐澳及部分歐洲國家的安全合作。下一任總統是否延續現今安全政策路線，也將牽動區域戰略平衡。

菲律賓 杜特蒂 民調

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