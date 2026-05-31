越南河內鐵腕執行史上最大都更 數十萬居民面臨迫遷

越南河內市正在以前所未有的速度與規模對基礎設施進行改造。儘管多數人都支持河內邁向現代化，然數十萬居民面臨被迫遷離、過程缺乏溝通且補償金低於市價等問題，仍引發熱議。受影響戶表示，居民多敢怒不敢言。

近月以來的河內市彷彿成為大型建築工地，數十處工地同時出現，有的是為了防澇建設，有的是為拓寬道路或鋪設新路，有的則是拆房改建高樓。這座城市正以閃電般的速度推進都市更新。

市中心一角，成排的聯排獨棟公寓在數小時內被推土機夷為平地，家園化為斷垣殘壁。中央社前往位於青春坊一處的公寓拆除現場，老舊平房剩下瓦礫，一台怪手正打碎一棟平房，工人用管線灑水，避免塵土飛揚。一旁未被拆除的人家從平房二樓探出頭來，表情複雜。

一位圍觀阿姨告訴記者，她家在不遠處，她很高興這一區將被改建，也會有一條新的路，取代因狹小而總是壅塞的道路。

依據日前批准的「首都百年總體規畫」，河內正全面推動建市以來最大規模的城市改造與都市更新工程，包括老舊集體公寓重建、新建橋梁、地鐵線路、河濱開發、洪澇管線更新與河道治水升級等。

河內目前11個老舊公寓大樓改造工程正進行中。因早期條件不佳，這些公寓有些已成危樓，出現牆壁裂縫、傾斜，自來水等管線也配置不全，預計至2030年完成市中心2萬套老舊集體住宅的拆遷改造，將低矮公寓改建成高樓，增加居住戶數。

政府希望，迅猛的經濟成長和巨額的基礎設施投資能帶領越南走向已開發國家。然而，快速果決的執行也令部分居民感到不安。

越媒報導指出，總共可能有數十萬人面臨搬遷，好讓這座擁有800萬人口的城市在2045年容納現在兩倍的人口。在大型拆除過程中，有些居民失去家園，更多的人則擔心自己也會面臨同樣的命運。

法新社的一名受訪者「阿雄」（Hung）表示，他的房子上個月被拆毀，以建造跨越紅河的大橋。他們拿到100億越南盾的補償金和一塊鄉村土地，但房子的市場價值幾乎是這個數字的3倍。

他告訴法新社，城市裡多一座橋，「對所有人都有好處，但對我們來說卻並非如此... 我們很不幸，成了河內這場大規模重建的受害者。」

河內重建計畫包括新建7座橋梁和超過1200公里的地鐵及鐵路，預計未來20年總投資將超過2.5兆美元。

紅河沿岸景觀拓建與人口外遷也是總體規畫主軸。越通社表示，該項目是河內迄今規模最大的基礎設施與市容市貌政治項目之一。數據指出，沿河超過1萬1000公頃的土地將開發成景觀大道、住宅區、都市開發用地和生態公園，約25萬居民將因此搬遷。

河內市民阿靈（Linh）在紅河邊有一塊土地，她的家人也在紅河邊有土地，才剛建好自住的房子。根據公布的計畫，他們的房子與土地都在劃定範圍內。

她匿名接受中央社訪問時表示，從頭到尾都無任何政府專員與居民溝通、討論，他們就被一紙計畫告知房子將成為公園綠地。「為了城市形象，政府就在極短時間內決議要世代生活在紅河岸邊的人民遷離。許多村莊已存在幾百年，早於現代河內市，它們是河內文化的一部分，如今就要消失，實在讓人心痛」，阿靈說。

她認為都市更新需考慮文化保存與人民生活，她目前所聽到的土地徵收補償金額都遠不足市價金額。阿靈解釋，「有些家庭則是因為歷史或行政程序原因一直未獲得地契，導致補償金額再直接腰斬。獲得的補償不足以讓他們繼續住在市區，只能往郊區搬遷。很多河內市民敢怒不敢言。」

儘管市民支持城市現代化，但如何因應河內快速增加的人口、改善老舊建築與提升基礎建設，且於此同時顧慮居民生活與生計，使其獲得相應的補償，將是河內市政府的重大考驗。