赫格塞斯籲盟友強化軍備 學者：美對中戰略警惕未減

美國戰爭部長赫格塞斯本周在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」演說，直接提及中國篇幅較去年少。新加坡國際政治學者今天分析，這與川普訪中後訊號一脈相承，不過美方呼籲亞洲夥伴承擔重要角色、美國對中國的戰略警惕並未減弱。

2026年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）29日至31日在新加坡舉行。這場亞太重要安全論壇受到全球各大媒體矚目。

中央社等眾多國際媒體到場採訪。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天演說指出，對於中國的軍事擴張及其在區域內外軍事活動的擴展，各界憂慮合理，並強調「沒有任何國家，包括中國能夠建立霸權」，並對美國與盟友安全構成威脅。

對於他直接提及中國的篇幅較去年減少，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天接受中央社訪問分析，赫格塞斯在公開場合避免與中國直接衝突，這與川普訪中後釋出訊號一脈相承。

以學者身分出席活動的前國防部長楊念祖認為，赫格塞斯談話主軸強調如何加強區域安全集體合作，敦促盟友提高軍事支出，今年中國代表團層級相對低，從赫格塞斯談話中可見，他不想挑起衝突。

莊嘉穎進一步指出，赫格塞斯同時也呼籲盟友及亞洲夥伴承擔更重要角色、增加國防投入，顯示美國對中國的戰略警惕並未減弱；而從中方多次對外發言可見，即使赫格塞斯釋出避免衝突的訊息，北京仍然將美國在亞太地區的軍事部署與安全合作，視為具有針對性的作為。

新加坡國防部長陳振聲今天在場邊會議主持「五國聯防協議」（FPDA）早餐會，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）、馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）、英國國防部安全政策總司長懷亞特（Paul Wyatt）出席。

英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞這5個大英國協成員國於1971年簽訂「五國聯防協議」（FPDA）。FPDA成員在南海有年度「五國之盾」軍演，英國海軍曾表示自FPDA簽署以來，5國成員皆致力透過協議合作確保東南亞區域安全。

根據新加坡國防部新聞資料，數十年來FPDA持續提升成員協作能力，共同執行傳統軍事演習、逐步納入人道與災害救援、反恐及海事安全等安全合作，各國部長重申FPDA為一項具建設性、透明且和平防務合作機制，具有重要戰略意義，並在區域安全架構中發揮作用。

莊嘉穎表示，根據機制若發生緊急狀況，締約國將先進行協商，至於未來是否進一步擴大合作範圍或賦予更多功能，仍有待觀察。

赫格塞斯昨天還指出，美國、英國與澳洲正合作研發無人水下載具，作為其「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）國防協議的一部分。這項計畫屬於AUKUS所謂的「第二支柱」，旨在研發量子運算、水下作戰、極音速、AI等先進國防技術。