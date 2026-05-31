美軍再打擊東太平洋疑似運毒船 擊斃3毒梟

2年前，Google因倉促推出會建議人「吃石頭」的粗糙AI而淪為業界笑柄，網路帝國看似岌岌可危。然而2年後，Google不僅讓Gemini活躍用戶追平ChatGPT，更成功避開微軟當年的致命覆轍。究竟Google掌握了什麼其他AI巨頭無法複製的「終極武器」，能在短短時間內自我改造，甚至可能贏得這場AI競爭？

2026-05-31 09:00