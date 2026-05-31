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美軍再打擊東太平洋疑似運毒船 擊斃3毒梟

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美軍今天表示，已在東太平洋對一艘船隻發動攻擊，造成3名男子喪命；這是美軍連續第2天採取類似行動。

路透社報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群平台X發文說，情報顯示，這艘船隻當時正沿著東太平洋「毒品走私路線」航行，並從事「販毒」活動。

聲明指出：「3名男性毒梟恐怖分子在此次行動中遭擊斃，美軍部隊無人傷亡。」

美軍近來持續在相關海域打擊疑似運毒船隻，這是近幾個月來最新一起類似事件。

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