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AUKUS協議精簡化 澳洲將購買美現役潛艦取代新造艦
澳洲與美國30日宣布，雙方將針對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議中購買核動力潛艦的細節進行「精簡化」，澳洲未來取得的潛艦將不再包含新造艦艇。
法新社報導，澳洲與美國官員是在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間作出上述宣布。這場防務峰會匯集約45國的國防高階官員與專家。
根據2021年簽署的AUKUS協議，澳洲預計在15年內向美國購買至少3艘「維吉尼亞級」（Virginia-class）核動力潛艦。
澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與英國國防大臣希利（John Healey）在聯合聲明中證實，將調整這項潛艦協議。
聲明指出：「副總理與兩位國防首長歡迎簡化澳洲採購維吉尼亞級潛艦方案的提議，此舉將簡化供應鏈管理、作戰與維修需求，並最大化成本效益。」
「這項措施將使澳洲取得3艘現役維吉尼亞級潛艦，取代原先新造艦與現役艦混合的方案。」
美國海軍目前擁有24艘維吉尼亞級潛艦，但美國造船廠難以達成每年建造2艘新艦的生產目標。
美國國內也有人質疑，華府為何在自身軍力需求尚未滿足之前就出售核動力潛艦給澳洲。
澳洲原本預計採購2艘二手及1艘全新的維吉尼亞級潛艦。
AUKUS潛艦計畫堪稱澳洲國防戰略核心。坎培拉政府預估，未來30年的總支出可能高達2350億美元。
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