聽新聞
0:00 / 0:00
英外相訪中國印度 聚焦全球性議題互利共贏
英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）今天前往中國訪問，本周稍晚再轉往印度，兩趟行程將聚焦荷莫茲海峽局勢、俄烏戰爭，以及非洲爆發伊波拉疫情等全球性議題。
英國政府表示，古柏預計6月2日會晤中國外長王毅及國家副主席韓正，次日再前往深圳展開科技會議行程。
正值地緣政治緊張、美伊戰爭導致油價飆漲，以及英國經濟成長疲軟之際，古柏安排造訪全球第2大經濟體中國、第6大經濟體印度，討論如何因應全球性挑戰。
古柏結束中國行程後，預定6月4日抵達印度，將與印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）會談，並參加「英國與印度2035年願景」計畫（UK-India Vision2035），和印度的政商學界見面。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪問中國時，與中國國家主席習近平宣布重啟英中關係，並承諾在貿易、投資和技術等領域加強合作，以實現互利共贏。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。