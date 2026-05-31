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英外相訪中國印度 聚焦全球性議題互利共贏

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）今天前往中國訪問，本周稍晚再轉往印度，兩趟行程將聚焦荷莫茲海峽局勢、俄烏戰爭，以及非洲爆發伊波拉疫情等全球性議題。

英國政府表示，古柏預計6月2日會晤中國外長王毅及國家副主席韓正，次日再前往深圳展開科技會議行程。

正值地緣政治緊張、美伊戰爭導致油價飆漲，以及英國經濟成長疲軟之際，古柏安排造訪全球第2大經濟體中國、第6大經濟體印度，討論如何因應全球性挑戰。

古柏結束中國行程後，預定6月4日抵達印度，將與印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）會談，並參加「英國與印度2035年願景」計畫（UK-India Vision2035），和印度的政商學界見面。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪問中國時，與中國國家主席習近平宣布重啟英中關係，並承諾在貿易、投資和技術等領域加強合作，以實現互利共贏。

印度 伊波拉疫情 王毅

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