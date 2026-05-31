譚德塞赴民主剛果伊波拉疫區 呼籲國際社會支援

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天抵達疫情最嚴重的剛果民主共和國東部省分，呼籲國際社會提供更多援助，以遏止致命的伊波拉病毒擴散。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在伊圖里省（Ituri）首府布尼亞（Bunia）向記者表示，國際社會正協助民主剛果政府應對這波疫情。

但他還說，也需要建立「社區的自主意識」，包括克服「不信任感」與錯誤訊息，並需要其他國家增加資金援助。

他說：「我們來到這裡是與社區討論、了解應對工作進展情況，並在遇到挑戰時提供協助。」

隨後在記者會上，他對伊圖里省的民眾喊話：「你們並不孤單。我們就在這裡，與你們並肩作戰，也會與大家共同度過這個難關。」

這種具有高度傳染性的出血熱，目前已在民主剛果東部3個省份，以及鄰國烏干達出現。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）28日表示，自5月15日宣布爆發疫情以來，民主剛果已出現至少1077起疑似伊波拉病例，其中包含246例死亡。此外，烏干達也已出現9例確診病例，其中1人死亡。