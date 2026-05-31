聽新聞
0:00 / 0:00
譚德塞赴民主剛果伊波拉疫區 呼籲國際社會支援
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天抵達疫情最嚴重的剛果民主共和國東部省分，呼籲國際社會提供更多援助，以遏止致命的伊波拉病毒擴散。
法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在伊圖里省（Ituri）首府布尼亞（Bunia）向記者表示，國際社會正協助民主剛果政府應對這波疫情。
但他還說，也需要建立「社區的自主意識」，包括克服「不信任感」與錯誤訊息，並需要其他國家增加資金援助。
他說：「我們來到這裡是與社區討論、了解應對工作進展情況，並在遇到挑戰時提供協助。」
隨後在記者會上，他對伊圖里省的民眾喊話：「你們並不孤單。我們就在這裡，與你們並肩作戰，也會與大家共同度過這個難關。」
這種具有高度傳染性的出血熱，目前已在民主剛果東部3個省份，以及鄰國烏干達出現。
非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）28日表示，自5月15日宣布爆發疫情以來，民主剛果已出現至少1077起疑似伊波拉病例，其中包含246例死亡。此外，烏干達也已出現9例確診病例，其中1人死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。