中國代表在香會砲轟：日本沒資格談國際防務合作

第23屆香格里拉對話會正在新加坡舉行，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青30日在會議中發言時，將矛頭指向日本的歷史認知與防務政策，質疑日本在未徹底清算軍國主義遺毒的情況下，是否有資格在國際社會大談防務合作，並呼籲各國警惕軍國主義思潮借機復活。

環球網報導，本場會議以「如何管理對戰略穩定的威脅」為主題，聚焦全球安全環境變化及區域戰略風險。孟祥青在發言中表示，今年適逢遠東國際軍事法庭開庭80周年，這場審判不僅將日本軍國主義在第二次世界大戰期間的侵略罪行釘在歷史恥辱柱上，也為戰後國際秩序奠定重要法理基礎。

他指出，時至今日，仍有部分勢力試圖美化戰爭罪行、宣揚錯誤的二戰史觀，甚至挑戰東京審判的歷史定論，企圖為侵略歷史翻案。他認為，部分行動已突破戰後和平體制的約束，引發國際社會關注。

孟祥青進一步質疑，一個沒有徹底反思並清除軍國主義影響的國家，是否能夠在國際場合高談防務合作，又是否能獲得曾遭受侵略的亞洲國家及國際社會的信任。他表示，對此「深表懷疑」，並強調歷史教訓不應被淡忘。

他指出，當前國際局勢正面臨新的挑戰與不確定性，世界再次站在重要十字路口。在此背景下，各國更應共同維護第二次世界大戰勝利成果與戰後國際秩序，防止軍國主義思想以任何形式重新抬頭，避免歷史悲劇重演。

香格里拉對話會是亞太地區最具影響力的安全論壇之一，由英國國際戰略研究所主辦。本屆會議於5月29日晚間開幕，吸引來自40多個國家和地區的政要、防務官員及專家學者參與，總人數超過550人。會議期間將舉行六場全體會議、兩場部長級圓桌會議、三場特別會議及一場專題演講，討論區域安全、軍事合作及國際秩序等議題。

在當前亞太安全局勢持續變化、美日防務合作日益深化的背景下，中方代表在香格里拉對話會上再次聚焦日本歷史問題，反映中國對區域安全格局及歷史認知議題的高度關切，也使相關討論成為本屆香會備受矚目的焦點之一。