聽新聞
0:00 / 0:00

香會一幕／菲防長帶隊繞後廚躲中方記者 被酸：心虛了

世界日報／ 中國新聞組／北京31日電
35--菲律賓總參謀長布勞納繞道酒店後廚離場，被中國網民酸是「逃兵」。(取材自玉淵譚天)
35--菲律賓總參謀長布勞納繞道酒店後廚離場，被中國網民酸是「逃兵」。(取材自玉淵譚天)

中國與菲律賓南海等爭議愈趨緊張，外界猜測中菲代表是否會在正於新加坡舉行的第23屆香格里拉對話場邊正面交鋒。不過隨著菲方一個動作，大家都猜錯了，中國官媒捕捉到菲國防部長鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)不僅沒要「巧遇」，還帶著武裝部隊總參謀長臨時繞道酒店後廚通道離場，只為避開守在常規出口的中國記者。這可把中國網民逗樂了，紛紛開酸菲防長連中國記者都怕，甚至怕到公然帶總參謀長「逃兵」，是國際笑話，嘲諷兩人「心虛到抱頭鼠竄」。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文指出，5月30日，在第23屆香格里拉對話會上，菲律賓國防部長鐵歐多洛為了避開中方記者的正常提問，選擇了一條不同尋常的路線，通過新加坡香格里拉酒店後廚通道繞道離開，與他一起「繞後廚」的還有菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）。

這一行為事後被菲律賓記者在社交媒體上發文，稱菲防帶著總參謀長「巧妙地」避開了等候的中國記者。

據玉淵譚天、環球時報和多家中媒報導，在香格里拉對話會這一國際多邊場合，菲防長的這個動作凸顯菲方在南海議題上的矛盾姿態與心虛，不敢直面中方關於南海主權、仁愛礁非法「坐灘」軍艦、勾結日本等域外勢力等核心問題的提問。

報導稱，中國記者在現場僅進行正常拍攝和提問，並未出現圍堵行為，但菲方不僅在入場時「層層設防」阻撓中國記者靠近，甚至有保鑣強行擠開記者。而菲媒炫耀「巧妙躲避」的行為是「掩耳盜鈴」，反襯其外交失儀與戰略短視。

菲防長帶著總參謀長「繞後廚」的行為被中媒曝光後，在中國網路上引來大量嘲諷，中國網民火力全開嘲諷「就這膽，還來香會嚷嚷南海？被中國記者問一句立馬鑽後廚溜，連面都不敢照」、「出席香會卻不敢接受採訪，無能」、「菲律賓真是又慫又愛玩，連中國記者他都怕」、「抱頭鼠竄」、「自己也知道沒理，做的事見不得光」、「後廚有老鼠？」、「心虛了」。

另據中央社報導，鐵歐多洛在香會場邊告訴路透記者，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平5月稍早舉行峰會，讓美中緊張關係有所緩和，菲律賓仍持續面臨來自中國的「嚴重威脅」，並稱「對於像菲律賓這樣的國家，在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅，除保持韌性並抵抗中國侵略外，我們別無選擇」。

對於中東戰爭導致供應短缺期間，中國曾提出向菲律賓提供肥料與燃料，鐵歐多洛認為，「那其實是種欺瞞手段」，中方始終未展現任何長期且真正的善意。

菲國防部長鐵歐多洛。(美聯社)
菲國防部長鐵歐多洛。(美聯社)

菲律賓 南海 新加坡 國防部 中方

延伸閱讀

中國防長董軍將缺席香會 美中錯失高層軍事溝通機會

涉菲鋼鐵廠案遭羈押2周 駐菲使館：被羈押64中國公民獲釋

中國防長董軍連2年缺席香會 中方派少將率團出席

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

相關新聞

赫塞斯：美對台立場不變 軍售暫緩和美伊戰爭無關

美國國防部長赫塞斯近日赴新加坡出席香格里拉對話期間表示，美國對中國大陸採取的策略是「保持強大、但不必大聲叫囂」，維持軍事嚇阻也願意在部分領域與北京合作；他並強調美國對台立場沒有改變，暫緩對台軍售和美伊戰爭無關。

香會交鋒…共軍嗆日 沒資格談防務合作

在新加坡舉辦的「香格里拉對話」，大陸代表團今年由國防大學教授孟祥青任團長，為近二十年來中國出席層級最低的一次。儘管如此，大陸在本屆會議依舊戰鬥力十足，不只猛打菲律賓，也狠嗆日本，存在感十足。

南海緊張 共軍黃岩島全時待戰

中國大陸和菲律賓在南海緊張持續，中共解放軍南部戰區昨表示，當天組織海空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡。南部戰區影片指，「發現不明空中目標快速向黃岩島接近」；有共軍官兵稱，昨日是為黃岩島巡邏警戒的第五天，指示「全時待戰」。大陸海警昨也宣布在黃岩島領海及周邊區域執法巡查。

日防相駁軍國主義 反酸誰擁核武

路透報導，日本防衛大臣小泉進次郎五月卅一日在「香格里拉對話」發表演說，暗酸中國大陸坐擁龐大核武庫和戰略轟炸機卻指責日本走向新軍國主義，並批評大陸在缺乏透明度背景下迅速擴張軍力。

澤倫斯基：美歐情資曝 俄48小時內恐大舉發動攻擊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，根據美國及歐洲盟友分享的情資，他預計俄羅斯在未來48小...

美伊停戰無下文 川普強送框架給伊朗

美國總統川普近日向伊朗送交修訂的和平框架，要求其在三天內限期交出濃縮鈾，並提出具體的移交時間表。雙方在停戰協議上存在重大分歧，仍難以達成共識，導致中東緊張局勢持續升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。