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俄稱烏軍無人機擊中核電廠 基輔斥為宣傳伎倆

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）今天表示，一架烏克蘭無人機擊中由俄方控制，歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，關鍵設備未受損，但基輔斥為莫斯科的宣傳伎倆。

路透社報導，俄羅斯國營核子企業負責人李卡契夫（Alexei Likhachev）稱這起攻擊「蓄意為之」，並表示爆炸在廠房牆壁上炸出一個破洞。

「今天下午，一架烏克蘭自殺式無人機擊中第6號機組的廠房建築，隨後發生爆炸，」李卡契夫在聲明中說。

「爆炸未對主要設備造成損壞，但在渦輪機房牆壁上炸出一個破洞。」

烏克蘭軍方否認俄方說法，斥之為「又一次宣傳伎倆」，並表示部隊並未對札波羅熱核電廠第6號機組發動攻擊。

烏克蘭軍方在聲明中說，「烏克蘭軍人嚴格遵守國際人道法，並充分了解任何針對核設施行動的後果」。

「在事發期間，前線並無激烈交戰，也未動用任何武器。」

札波羅熱核電廠位置接近烏克蘭東南地區前線，它在2022年3月遭俄羅斯占領。長達4年的戰爭期間，這座核電廠曾數度遭受攻擊，引發各界對核事故的憂慮。

基輔 核電 核電廠

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