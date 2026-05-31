香格里拉對話 共軍學者：籲警惕借機顛覆戰後國際秩序行徑

中共解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青30日在「香格里拉對話會」（香會）表示，當前世界正處於新的十字路口，各國應共同維護二戰成果與戰後國際秩序，並推動全球安全治理、核軍控及人工智慧軍事應用規範；談及中美關係時，他呼籲雙方以對話管控分歧，維持兩軍關係健康穩定發展。

央視新聞指，孟祥青30日出席香會第一場平行分組會議「如何管理對戰略穩定的威脅」表示，今年是遠東國際軍事法庭開庭80周年。這場審判把日本軍國主義的滔天罪行永遠釘在歷史恥辱柱上，也奠定戰後國際秩序的重要法理基石。然而仍有勢力公然美化戰爭罪行，宣揚錯誤二戰史觀，妄圖挑戰東京審判定論，為侵略歷史翻案，甚至已做出實際行動突破戰後和平體制約束。

孟祥青接著說，「一個沒有徹底清算軍國主義遺毒的國家，有沒有資格在國際場合大談防務合作？能不能贏得國際社會，尤其是曾經被它侵略過的亞洲國家的信任？我深表懷疑。殷鑑不遠，今天的世界又處在新的十字路口，我們必須警惕任何軍國主義思潮藉機復活，切實維護二戰成果和戰後國際秩序」。

另據新華社，孟祥青稱，各國應大力推動包容共治，構建公正合理的全球安全治理體系。推動金磚國家合作機制、上海合作組織歷史性擴員，支持東協在區域架構中的中心地位，助力東南亞國家在地區和國際事務中發揮更大作用，壯大全球治理南方力量。

他表示，各國還應強化軍控共識，維護核不擴散與核裁軍體系。中方倡議五個核國家談判締結「互不首先使用核武器條約」，為切實減少戰略風險邁出關鍵一步。同時，各國應積極管控新興技術風險，防止軍事領域出現「規則真空」。中方已在聯合國「特定常規武器公約」框架下提交規範人工智慧軍事應用的立場文件，支持在條件成熟時達成具有法律約束力的國際文書。

至於中美關係，孟祥青指，中美關係穩定不僅關係到兩國人民福祉，也關係到地區穩定與世界和平。構建「中美建設性戰略穩定關係」是兩國元首會晤最重要的政治共識，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引。

孟祥青說，當前中美經濟深度交融，合則兩利、鬥則俱傷，合作是抵禦風險、增進福祉的關鍵；競爭不可避免，但需摒棄零和博弈。雙方應堅持求同存異，保持政策連貫並信守承諾，以對話管控分歧，避免兩國關係出現「過山車（雲霄飛車）式」波動；和平共處是底線，需守住紅線，杜絕衝突對抗，共同維護世界和平。期待中美相向而行，將兩國元首共識落實，同時推動兩軍關係沿健康、穩定、可持續方向發展。

第23屆香格里拉對話會29日晚在新加坡開幕，本次香會將舉行六場全體會議、兩場部長級圓桌會議、三場特別會議和一場特別演講。這已是大陸國防部長董軍連續第二年不出席香會，代表團由孟祥青率領參會。