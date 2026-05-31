以軍再襲黎南 黎總理控以色列採焦土政策

以色列對黎巴嫩南部發動新一波空襲，並警告十多個地點民眾應撤離。黎巴嫩總理今天指控以色列在黎南採取「焦土政策」，要求立即停止戰鬥。

就在前一天，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以軍已深入黎巴嫩腹地；黎國總理薩萊姆（Nawaf Salam）今天發警語，指黎國「危險」情勢加劇，他要求以方「立即實現真正的停火」。

薩萊姆在電視談話中指控以色列「執行焦土政策與集體懲罰」，「摧毀城鎮與村莊，迫使百姓流離失所」。

他表示，這做法「既不會為以色列帶來安全，也不會帶來穩定」。

以黎雙方軍事代表昨天在華府舉行安全會談，預計下週還會有更多談判，並由美國居中斡旋。

儘管以色列在黎南展開新一波攻擊，薩萊姆仍對兩造接觸持正面態度，他說，雖然「無法保證」談判結果，但這是「一條途徑，能讓我們國家和人民付出的代價最低」。

以色列與黎國激進團體真主黨（Hezbollah）之間停火協議於4月17日正式生效，但從未真正落實。雙方互指對方違反停火協議，並以此為由發動攻擊。

黎巴嫩和以色列官員正在華府談判，昨天會後美國發布聲明並未提及停火，但表示「這是富有成效的軍事對話」，可作為下週政治會談的參據。真主黨則堅決反對直接談判。