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美防長赫塞斯：美國對台立場不變 對中國「手持大棒、輕聲說話」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國防長赫塞斯30日在新加坡出席香格里拉對話發表談話。路透
美國防長赫塞斯30日在新加坡出席香格里拉對話發表談話。路透

美國國防部長赫塞斯近日赴新加坡出席香格里拉對話期間表示，美國對中國大陸採取的策略是「保持強大、但不必大聲叫囂」，在維持軍事嚇阻的同時，也願意在部分領域與北京合作；他並強調，美國對台立場沒有改變。

美國國防部30日釋出赫塞斯在美國駐新加坡使館受訪逐字稿，被問及今年對中國的發言是否較去年溫和，以及美國是否已暫停最新一批對台軍售。

赫塞斯表示，他這次談話與美國總統川普的立場保持一致，也就是在維持軍事實力與嚇阻能力的同時，透過對話管理雙邊關係。

赫塞斯形容，美方將秉持「輕聲說話，但手持大棒」的原則，既保持強大實力，也清楚表明在部分議題上仍有與中國合作的空間。

赫塞斯稱，美方尊重中國的發展企圖，也願意與中國就部分議題合作，但同時清楚看到中國正持續擴大軍事建設，美國必須確保自身已做好準備，以因應任何可能發生的突發情況。

赫塞斯並強調：「與此同時，美方對台灣的立場不變。這點我在香格里拉對話的演說中也說過。」他接著提到川習會表示，「我認為這正是世界期盼看到的，不是嗎？兩個國家坐下來，為當前議題降低衝突風險並對話，這是很重要的。」

赫塞斯說：「這不一定代表雙邊關係或他們看待世界的方式出現重大轉變，川普總統也是這麼說的，但在那樣的脈絡下，我認為這是所有人都希望看到的。」

在這項訪談中，記者問赫塞斯，美國是否已決定暫停最新一批對台武器運送？赫塞斯未回應軍售問題，僅反覆重申美國對台政策和立場並未改變，與本屆川普政府一開始時相同。

赫塞斯 美國 中國大陸

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