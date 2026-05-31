防長會談…美日共同研發飛彈 與澳分享情資

預定卅一日在香格里拉對話發表演說的日本防衛大臣小泉進次郎，卅日在場邊與赫塞斯舉行美日防長會。小泉向赫塞斯說明日本四月修改防衛裝備移轉三原則及運用指引，並預定今年內修改「國家安保戰略」等安保三文件。日本未來可能出口攻擊性武器，赫塞斯指稱，這將提高區域的嚇阻能力，是「為區域和平穩定做進一步貢獻」。

赫、小兩人並同意美日將共同研發與加快生產飛彈，並推動美日澳三方共享飛彈防禦相關情資。兩人也就包含中國大陸的區域情勢交換意見。不過，在五角大廈官網卅日就這場美日防長會發布的新聞稿中，完全沒提到台灣或中國。

小泉卅日也和澳洲國防部長馬勒斯及紐西蘭國防部長潘克舉行日澳紐防長會，首度討論紐西蘭研究引進、澳洲已決定引進的日本海上自衛隊「最上級」護衛艦性能提升型，並確認三國在實現「自由開放印太」構想上合作。小泉說，若紐西蘭也引進該型護衛艦，將增加三國軍事上的互通性。