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新聞眼／大老闆劃定框架 赫塞斯發言只好節制

聯合報／ 本報記者陳言喬
美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉對話發言。 （路透）
美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉對話發言。 （路透）

美國戰爭部長赫塞斯昨在香格里拉對話演講，不像去年般的對中強硬談話，應與「川習會」美中建立「建設性戰略穩定關係」有關，此也印證川普政府為當前的自身需要，近期「川賴通話」的可能性已趨近於零。

赫塞斯去年在同樣場合大談台海與印太安全，他稱，中共若以武力併吞台灣將帶來毀滅性後果，美軍已準備好作戰以阻擋任何武力改變現狀的企圖等等。但昨天的演講不僅沒有提到台灣，在被問到對台軍售時，也是迴避地推稱，這交由川普總統決定。他還稱讚美國與中國當前關係「比許多年來都要好」。

回想這一年，美中從關稅戰，到互卡晶片、稀土，到雙邊貿易額直線下降，到軍事上的放話等，美中之間的對抗有過之無不及，兩國關係根本沒有如赫塞斯所說變好的條件，但在「川習會」後兩國關係卻出現大反轉。

不僅赫塞斯節制了他的發言，稍早前在印度新德里舉行的「四方安全對話」（Quad）上，出席的美國另一個鷹派反華大將、國務卿魯比歐也未對美中與台海問題多做發言，倒是日本外相茂木敏充十分關切美國的印太政策是否出現調整。

美方這兩個要員最近的言談可判斷，維繫美中關係的穩定已是美國當前最重要的工作，美方同意把彼此的分歧框定在一定範圍內，那些讓美中關係不穩定的因素必須排除或盡量降低。因此，川賴通話、對台軍售，這些可能顛覆美中關係的事情，美國暫時不會碰觸。

不過，美中關係穩定能維持多久，誰也說不準。赫塞斯對美中關係、台海問題謹言慎行，但也要求盟友增加國防預算，第一島鏈拒止嚇阻（中國）；同時，川普政府日前也重啟拜登時期針對中國的Quad會談。顯見美國也在做兩手準備。

川習會後，美中都在蓄積能量，或許有小摩擦，但基本會在穩定框架內互動。台灣當前只能自我強化、耐心等待，或許九月習近平訪美後，或許明年，或許川普卸任前，只是那時美中將展開另一階段對抗，對台灣是福或禍仍未可知。

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