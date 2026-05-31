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香會演說…赫塞斯讚美中關係 未提台灣

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅、記者李人岳、大陸中心／綜合報導
美日韓國防部長赫塞斯（左起）、小泉進次郎及安圭伯卅日在香格里拉對話一場部長級圓桌會議中交談。赫塞斯、小泉同日並舉行雙邊會談。（法新社）
美日韓國防部長赫塞斯（左起）、小泉進次郎及安圭伯卅日在香格里拉對話一場部長級圓桌會議中交談。赫塞斯、小泉同日並舉行雙邊會談。（法新社）

再度以美國國防部長身分出席年度新加坡香格里拉對話的赫塞斯，卅日發表約廿五分鐘演說，內容均未提到台灣。對美中關係，他表明，比多年來的任何時候都還要好；藉由維持兩軍間的暢通聯繫，「我們和中國軍方愈來愈頻繁會晤」。

赫塞斯回答中方參會代表提問時也說，希望與中國防務部門開展更多對話。 　　

不過，赫塞斯仍直言，對中國大陸空前的軍事擴張和在太平洋及區域內外持續擴大軍事活動，各界感到擔憂「相當合理」。

赫塞斯聲稱，美國對當前安全環境有清醒且務實的評估，「若由任何單一霸權主導太平洋，將打破區域的權力平衡，破壞共同致力維護的均勢」；包含中國，沒有任何國家能建立霸權，並對美國及其盟友的安全構成威脅。

赫塞斯說，美國不會以不必要的對抗來回應中國軍事活動帶來的挑戰。他還說，美國正「重新確立門羅主義」。

赫塞斯提到，美國的太平洋戰略核心在於「第一島鏈拒止嚇阻」。他重申，美國長期對太平洋安全承擔「不成比例」責任，當許多美國盟友及夥伴「放任自身防衛能力衰退」時，這對美國納稅人是「糟糕的交易」；「美國替富國補貼國防時代結束；不能再有人搭便車」。

赫塞斯也提到北約及美國的歐洲盟友，若這些國家不大幅提高國防支出，將面臨美國與他們「合作模式的明顯轉變」。

我國防部長顧立雄表示，赫塞斯仍強調與區域夥伴共同分擔責任，我方會善盡維護台海和平穩定的責任。

今年首度以防長身分與會的日本防衛大臣小泉進次郎在赫塞斯結束演說後化身記者提問。小泉說，有些國家現在低估美國在印太的參與，但「我覺得美國的參與沒有動搖，我的理解對嗎？」赫塞斯答道，「很多人現在把美國對國際承擔的責任，跟美國撤離亞洲混在一起；美國不會對亞洲棄之不顧」。

對五月北京「川習會」，赫塞斯表示，川習進行坦率且「真正具歷史意義」會談，川習兩人皆認識到建立美中建設性關係的重要性。

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