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菲防長：川習會緩和美中緊張 菲律賓仍面臨大陸嚴重威脅

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平本月稍早舉行峰會，讓美中緊張關係有所緩和，菲律賓仍持續面臨來自中國的「嚴重威脅」。 路透社
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平本月稍早舉行峰會，讓美中緊張關係有所緩和，菲律賓仍持續面臨來自中國的「嚴重威脅」。 路透社

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平本月稍早舉行峰會，讓美中緊張關係有所緩和，菲律賓仍持續面臨來自中國的「嚴重威脅」。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊告訴路透社，美中等大國尋求緩解緊張關係是很自然的發展，因為「當雙方的國防實力勢均力敵，就會互相尊重，而兩國憑藉深厚的國力與資源，也有能力調整彼此關係」。

他指出：「但對於像菲律賓這樣的國家，在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅，除保持韌性並抵抗中國侵略外，我們別無選擇。」

鐵歐多洛強調，沒有跡象顯示「川習會」或中東戰爭衝擊美國在共同防禦條約下對菲律賓的承諾。

他補充道，菲律賓與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭等其他盟國的國防合作關係還進一步鞏固了這項承諾。

「當更多國家參與，美國的承諾就會更加牢固，至少在嚇阻階段是如此，因為大家面臨共同威脅。」

至於菲律賓對中政策，鐵歐多洛表示，關鍵在於透過抵抗壓力、視需要強化盟友關係，以及「用非常務實且迅速的方式」升級國防基礎建設，建立自身韌性。

先前有報導指出，在中東戰爭導致供應短缺期間，中國曾提出向菲律賓提供肥料與燃料。不過鐵歐多洛認為，這並未改變菲中局勢。

鐵歐多洛說：「不管他們如何包裝對我們的援助，都不足以改變現況…那其實是種欺瞞手段。」他並指出，對方始終未展現任何長期且真正的善意。

川習會 菲律賓 習近平 北京

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