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赫格塞斯：AUKUS推水下無人機計畫 美英澳合作研發

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯今天告訴記者，美國、英國與澳洲正合作研發無人水下載具，作為其「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）國防協議的一部分。 美聯社
美國戰爭部長赫格塞斯今天告訴記者，美國、英國與澳洲正合作研發無人水下載具，作為其「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）國防協議的一部分。 美聯社

美國戰爭部長赫格塞斯今天告訴記者，美國、英國澳洲正合作研發無人水下載具，作為其「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS國防協議的一部分。

路透社報導，這項計畫屬於AUKUS所謂的「第二支柱」，旨在研發量子運算、水下作戰、極音速、人工智慧（AI）與網路等先進國防技術。

赫格塞斯（Pete Hegseth）表示：「這項指標性計畫將推出一系列具高度適應性、可執行多種任務的無人水下載具（UUV）酬載系統，以支援水下作戰，並維持我們在海事領域的共同優勢。」

美國、英國與澳洲於2021年成立AUKUS，以制衡中國在印太區域不斷擴大的實力。

英國國防大臣希利（John Healey）說：「這將讓我們的部隊迅速取得最先進的戰場技術，同時攜手為水下無人機研製各式尖端感測器與武器系統。」

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