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不是美國要求就得照做！ 大馬：不急於提高軍事支出

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬來西亞國防部長說，不急於提振軍事支出，必須兼顧其他領域的需求。路透
馬來西亞國防部長說，不急於提振軍事支出，必須兼顧其他領域的需求。路透

馬來西亞國防部長卡立諾丁表示，儘管美國正施壓盟邦提高軍事自主能力，大馬不會因此急於擴大國防預算，而是在推動軍事現代化的同時，兼顧其他關鍵發展需求。

彭博資訊報導，卡立諾丁30日在香格里拉對話場邊受訪時說：「就因為美國這麼說，不代表我們要立刻執行。」「我們的預算必須分配給不同領域，因為我們並非已開發國家。」

他的發言正值美國國防部長赫塞斯呼籲亞洲盟邦將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%，以因應中國大陸「歷史性的軍力建置」。

在軍事發展方向上，馬來西亞正尋求建立不對稱作戰能力，聚焦低成本且可大量生產的武器系統，例如無人機與火箭。卡立諾丁表示，大馬正尋求引進土耳其、南韓及澳洲的技術，也不排除向中國大陸或俄羅斯採購相關裝備。

他也透露，赫塞斯在29日的雙邊會晤中，重申美國對區域安全的承諾。雙方並討論挪威因僅向北約盟國出售武器，而拒絕核准對馬來西亞飛彈出口合約後的替代方案。

卡立諾丁表示，赫塞斯告訴他，美方事先對挪威的決定並不知情，並願意向馬來西亞出售美製飛彈作為替代選項。他說，大馬政府將慎重評估這項提議。

此外，卡立諾丁表示，麻六甲海峽不會出現類似荷莫茲海峽遭封鎖的情況。

美國 國防 馬來西亞

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