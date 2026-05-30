歐盟擬強化對中貿易措施 北京：將與歐方對話

歐盟執委會擬採取更強力措施，平衡對中貿易關係。中國商務部今天下午表示，中歐之間正探討建立貿易投資磋商機制，將展開對話，但若歐盟執意推出新貿易工具，「中方將堅決反制」。

中國商務部官網30日下午以新聞發言人名義發布答記者問新聞稿表示，中方關注到歐方對中關係的討論。中歐是平等和互惠互利的重要經貿夥伴。希望歐方遵守世界貿易組織（WTO）規則，堅持自由貿易和公平競爭，堅定反對保護主義和單邊主義。

中國商務部新聞發言人指出，「中歐之間的溝通管道是暢通的，雙方正探討建立貿易投資磋商機制，並將開展相關對話」。希望歐方與中方相向而行，共同落實雙方領導人共識，透過對話協商妥處分歧摩擦，推動中歐經貿關係穩定健康發展。

中國商務部新聞發言人同時揚言，「如歐方執意單方面推出新貿易工具並採取歧視性限制，中方將堅決反制，採取有效措施維護自身利益」。

法新社報導，歐盟執委會（European Commission）當地時間29日召開會議，討論如何保護關鍵產業免受中國競爭對手衝擊。歐盟執委會表示，歐盟必須採取更強力措施，平衡對中貿易關係。

歐盟對與中國的貿易逆差日益感到憂慮。去年歐盟對中國的貨貿逆差達3600億歐元（4190億美元），意味著歐盟自中國的進口遠高於對中國的出口。