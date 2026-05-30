紐西蘭防長：穩步提高國防開支 目標8年內達GDP2%

紐西蘭新任國防部長潘克表示，為於8年內達到國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的目標，紐西蘭將以「平順穩健」步調增加國防開支。

潘克（Chris Penk）指出，在採購新武器與裝備期間，國防支出可能出現起伏，但整體目標是將紐西蘭國防開支增至接近目前的兩倍，以強化防衛能力。

2026年亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）開幕前，潘克在新加坡告訴路透社：「我們的目標是盡可能平順穩健地提高預算，朝（GDP）2%邁進。」

紐西蘭政府上週宣布，已在2026年預算中撥款15億8000萬紐幣（約新台幣297億元）的國防經費，以推動部隊升級。

紐西蘭計劃採購兩架新型無人機，用於在西南太平洋執行情報蒐集與監視任務，並可部署在極地地區。同時，該國也尋求逐步汰換兩艘老舊的安扎克級（Anzac）巡防艦與多功能支援艦坎特布里號（HMNZS Canterbury）。

紐西蘭與澳洲維持條約盟友關係。在中國軍力迅速擴張之際，紐西蘭近年逐步增加在東亞地區的部署，以支援西方國家軍隊及其夥伴。

潘克說：「我認為，在亞洲地區維持明確可見的存在十分重要，同時我們也與日韓等國合作。」他還強調，維持並實踐航行自由權同樣具重要性。