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中韓聯合海上搜救實船演練 出動艦艇和直升機
中國與韓國近日在黃海中部海域舉行聯合海上搜救實船演練，雙方首次出動艦艇和直升機進行機動演練。
中國駐韓國大使戴兵29日在X發文提到了上述行動。
戴兵表示，中韓聯合海上搜救實船演練28日在黃海中部海域舉行。演練由中國海上搜救中心和韓國海洋警察廳共同主辦，模擬一艘不明國籍漁船發生火災，雙方完成各項演練任務。
戴兵說，這是兩國首次出動艦艇和直升機進行機動演練，既提升了聯合救援能力，也增進了互信。黃海連接中韓兩國，兩國海警曾多次在海上救助對方人員，希望雙方不斷加強海上合作，將黃海打造為安全、友好之海。
另據韓聯社報道，雙方在演練中聯合執行派遣搜救隊、應急處置、資訊共享等海上搜救全程任務，檢查海洋災害聯合應對體系。
報導說，韓中兩國2007年簽署「海上搜尋救助合作協定」，並一直保持良好的海上搜救合作關係。兩國領導人今年1月在會談中針對加強海洋災害應對合作形成共識後，雙方促成聯合海上搜救實船演練。
據報導，這次動員搜救力量進行機動演練，目的是提升漁船傾覆、沉沒等事故應急處置能力。
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