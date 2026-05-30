澳洲防長：波羅的海與台灣海纜受損 關鍵設施面臨風險

澳洲國防部長馬勒斯今天在2026年亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）示警，波羅的海與台灣海峽海纜頻傳受損，凸顯這些關鍵設施正面臨風險。

綜合美聯社與美國廣播公司（ABC）報導，馬勒斯（Richard Marles）發表演說之際，分析家認為這些海纜受損事件幕後黑手可能是中國和俄羅斯。

馬勒斯說：「自2024年11月來，波羅的海（BalticSea）與台灣海峽的海底電纜頻傳遭切斷，令人震驚」，不過他未直接點名北京或莫斯科。

「或許這只是意外事件，但即使如此，這也凸顯這類全球關鍵設施的脆弱性」。

馬勒斯並表示，儘管以規則為基礎的國際秩序並不完美，但「擺在我們面前的任務，包括我們所有人和強權國家在內，是重塑而非瓦解此一秩序」。

他強調：「當規則一體適用，小國才能擁有自主權。當規則屈服於權力之下，主權就會像其他人所說的那樣，成為強權的專屬，今天在座的與會國無論大小，都不會從這樣的結果受惠。」