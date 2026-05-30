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赫格塞斯示警北約歐洲盟友 不增軍費將面臨改變

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯今天再度向北大西洋公約組織（NATO）和歐洲盟友施壓，稱未大能幅提高國防開支的國家將面臨「合作方式的明顯轉變」。 歐新社
美國戰爭部長赫格塞斯今天再度向北大西洋公約組織（NATO）和歐洲盟友施壓，稱未大能幅提高國防開支的國家將面臨「合作方式的明顯轉變」。 歐新社

美國戰爭部長赫格塞斯今天再度向北大西洋公約組織（NATO）和歐洲盟友施壓，稱未大能幅提高國防開支的國家將面臨「合作方式的明顯轉變」。

法新社報導，北約成員國去年承諾將國防開支提高至國內生產毛額（GDP）的5%，如今多國坦言恐怕難以達標。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會中表示：「長期以來，我們歐洲盟友增加國防開支的禮貌請求一直被置若罔聞。」

他在演說中指出：「他們現在終於開始急起直追。拒絕挺身而出、承擔集體防務責任的盟友，將會面臨美方合作模式的明顯轉變。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月稍早曾說，隨著華府將重心轉向其他威脅，加上歐洲國家強化自身防衛能力，北約可能面臨美軍縮減駐歐兵力。

談到亞洲時，赫格塞斯重申，區域安全「長期過度依賴美國軍力，而許多盟友與夥伴卻讓自身防衛能力逐漸衰退」。

他指出，亞太區域的許多國家確實正在加強軍備，還特別點名南韓，「南韓持續投資國防，因為他們沒有本錢把戰爭當成紙上談兵」。

赫格塞斯也讚揚澳洲、菲律賓及日本的國防開支政策。

北約 美國 歐洲

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