印尼總統年內第3次訪法 強調兩國關係達歷史最佳

印尼總統普拉伯沃26日至29日展開今年繼1月及4月後的第3次訪法行程，與法國總統馬克宏在巴黎雙邊會談，達成多項具體承諾。普拉伯沃強調，兩國關係正處於歷史最佳階段。

印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，在國防軍事合作領域，馬克宏（Emmanuel Macron）指出，第1架法製飆風戰機（Rafale）運抵印尼象徵雙邊戰略夥伴關係深化。此為普拉伯沃（Prabowo Subianto）先前擔任國防部長期間，向法國達梭公司（Dassault）採購總計42架飆風戰機的分階段成果。

馬克宏表示，兩國將於今年9月透過飛馬任務（Pegasus Mission）舉行聯合軍事演習，雙邊已將海、陸、空三軍的協同作戰、聯合演練與人員培訓共同提升。

在經濟貿易投資領域，普拉伯沃指出，印尼工商會與法國企業行動聯盟國際事務部（MEDEFInternational）已正式成立「法印高級別商務理事會」（France-Indonesia High-Level Business Council），目標在2035年前將雙邊貿易額提升至現行的3倍。

馬克宏對此表達支持，呼籲加速推動印尼與歐盟的全面經濟夥伴協定（IEU-CEPA），並歡迎印尼國家投資管理機構達南塔拉（Danantara）與法方深化共同投資合作。

在教育文化交流方面，馬克宏表示，將延續去年5月於世界遺產婆羅浮屠（Borobudur）寺廟簽署的文化合作聲明，並把今年定為「法印創新年」，全面擴大兩國在高等教育、科學研究等領域合作。他說，法國未來也將招收更多印尼留學生與科研人員等相關人才，深化兩國合作關係。

普拉伯沃進一步說明，著眼於全球未來發展，他已正式下令指示印尼各級學校未來應擴大推動法語教學課程，深化印尼人才培育。

此外，雙方隨後也針對地緣政治交換意見。兩國元首一致認為，中東局勢的穩定與否，將會直接影響到全球能源市場的安全以及跨國供應鏈的穩定。

普拉伯沃表示，他高度讚賞法國引領歐美各國支持以「兩國方案」（two-state solution）解決巴勒斯坦（Palestine）問題，並強調若未能實現巴勒斯坦人民的公正權益，中東地區將無法達成永續和平。