緬甸總統敏昂萊訪印度 將會莫迪深化雙邊關係

緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天抵達鄰國印度，這是他就任文職領導人以來的首次外訪，預計將與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談。

法新社報導，兩國政府表示，前軍事首長敏昂萊在訪問印度5天期間，也將與企業界代表會面。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）在聲明中表示「熱烈歡迎」，並在社群媒體上發布敏昂萊在印度東部比哈邦（Bihar）走下紅毯的照片。

敏昂萊這趟訪問的首站將是參訪佛教聖地菩提迦耶（Bodh Gaya），據信徒所稱，這是佛陀當初悟道成佛之處。

賈斯瓦說：「他的來訪反映連結兩國的深厚宗教、歷史與民間關係，同時展現了雙方持續合作的深度。」

印度外交部表示，敏昂萊6月1日將在新德里會晤印度總理莫迪和總統慕爾穆（Droupadi Murmu），接著將前往金融中心孟買。

賈斯瓦昨天在新德里向媒體表示：「這兩位領袖將討論如何進一步深化關係。這趟訪問也包含重要的商業議程，雙方也將討論如何強化經濟關係。」

根據印度政府資料，印度與緬甸2025年到2026年雙邊貿易額為19.5億美元。

敏昂萊今年4月宣誓就職緬甸總統，在5年前發動軍事政變奪權後，如今以文職身分持續統治國家。根據國會官員說法，當時，中國、印度與泰國和另20國的代表都曾出席他的就職典禮。