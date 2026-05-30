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當中國代理人 亞凱迪亞前市長王愛琳出庭認罪 面臨10年監禁

世界日報／ 洛杉磯訊
前加州亞凱迪亞市長王愛琳（右）29日出庭時當庭認罪，最高可判10年徒刑。（美聯社）
前加州亞凱迪亞市長王愛琳（右）29日出庭時當庭認罪，最高可判10年徒刑。（美聯社）

亞凱迪亞市前市長王愛琳（Eileen Wang），29日在洛杉磯聯邦法院承認非法充當中國政府代理人。根據認罪協議，王愛琳最高可能面臨10年聯邦監禁，預計將於10月6日宣判。

現年56歲的王愛琳於今年4月遭聯邦檢察官起訴。她被控在2020年至2022年間接受中國政府官員指示，在美國境內協助散播有利於中國政府立場的宣傳內容，卻未依聯邦法律登記為外國代理人，成為近年南加州地方政壇罕見涉及外國影響力滲透的案件。

王愛琳2022年當選亞凱迪亞市議員，之後依照市議會輪值制度出任市長。本月稍早，認罪協議曝光後數小時，她宣布辭去市長職務。聯邦檢方指出，涉案行為發生於她擔任公職之前，但案件曝光後仍在亞市政壇及華人社區引發巨大震撼。

在29日認罪庭訊中，身穿黑色套裝的王愛琳大部分時間僅簡短回答法官提問。當法官詢問她是否因確實有罪而認罪時，她回答：「是。」承審法官並提醒，認罪可能使她未來失去擔任公職資格。

根據法庭文件，王愛琳與前未婚夫孫耀寧（Yaoning “Mike” Sun）共同經營一個名為「美國新聞中心」（U.S. News Center）的中文網站，對外宣稱服務華裔社區。檢方指出，兩人實際上依照中國官員指示刊登特定文章，並回報瀏覽數據及發布成果。孫耀寧此前也已承認祕密為中國政府工作，稍早被判處四年聯邦監禁。

認罪協議披露，2021年6月，新疆人權問題受到國際高度關注之際，一名中國官員向王愛琳發送有關「中國在新疆問題立場」的宣傳文章連結，其中包含中國駐洛杉磯總領事投書洛杉磯時報的內容。王愛琳收到訊息後數分鐘內便將文章轉載至其網站，並向官員回報發布情況。對方則回覆：「這麼快，謝謝大家。」

檢方表示，王愛琳不僅依要求刊登文章，還曾根據中國官員意見修改內容，並主動提供閱讀數據。2021年8月，一篇文章獲得超過1萬5000次點閱後，她還向對方回覆「謝謝領導」。

聯邦檢察官指出，王愛琳從未向讀者揭露相關內容實際上是受中國政府指示刊登，因此涉嫌違反聯邦外國代理人相關法規。

案件曝光後，亞凱迪亞市政廳陷入政治風暴。5月19日市議會會議中，大批居民到場表達憤怒，質疑市府領導層在聯邦調查期間未及早要求王愛琳辭職。亞市前市長Tom Beck批評說，早在聯邦調查局搜索王愛琳住家時，市府就應提高警覺。他質疑市議會未採取行動，令社區蒙羞。

不過，市府經理Dominic Lazzaretto表示，在王愛琳尚未被定罪前，市議會依法無權將其免職，而且聯邦調查過程完全保密，市府並未掌握相關資訊。

目前，王愛琳仍以2萬5000美元保釋在外。聯邦法官已下令她不得與中國政府官員，包括駐美外交人員進行任何聯繫。

王愛琳29日在洛杉磯聯邦法院承認非法充當中國政府代理人。圖為她剛剛上任市議員時，收到的洛縣縣政委員賀狀。（本報資料照／記者張宏攝影）
王愛琳29日在洛杉磯聯邦法院承認非法充當中國政府代理人。圖為她剛剛上任市議員時，收到的洛縣縣政委員賀狀。（本報資料照／記者張宏攝影）

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