台灣以東海域 日菲畫界談判 陸抗議稱無效

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

訪問日本四天的菲律賓總統小馬可仕，與日本首相高市早苗舉行會談之際，雙方政府商定將就海域畫界開始談判。大陸外交部昨天嚴厲警告稱，日菲宣布的擬畫界海域位於「中國台灣島以東」，嚴重侵害「中方海洋權益」，已分別向日菲提出嚴正交涉，並強調該畫界談判「完全非法無效」。

日本與菲律賓近期密集加強軍事合作，除了艦艇等武器裝備轉移，還將建立軍事情報機制。而高市早苗廿八日與小馬可仕在東京元赤坂的迎賓館舉行會談，菲律賓總統府公布的聯合聲明顯示，兩國領導人決定根據國際法特別是「聯合國海洋法公約」規定，並參考相關國際案例，啟動正式談判，畫定兩國專屬經濟區和大陸架的海洋邊界，以增強該地區的法律確定性。上述決定時值南海仲裁案十周年前夕，觸動區域敏感神經。

大陸外交部發言人毛寧昨天下午表示，日菲宣布的擬畫界海域位於「中國台灣島以東」，根據「中國國內法」和包括聯合國海洋法公約在內的國際法，「中國」在該海域擁有專屬經濟區和大陸架；日菲擅自啟動所謂「海域畫界」談判，嚴重侵害中方海洋權益，嚴重違反包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法和國際關係基本準則。

毛寧說，日菲所謂「畫界談判」完全非法無效，「不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權益造成任何影響」。她敦促日菲「立即停止任何侵害中方海洋權益的行動」，以行動維護地區和平穩定。

菲律賓 外交部 小馬可仕 高市早苗

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