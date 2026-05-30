陸再缺席香格里拉對話 美日防長演說成焦點

在中國國防部長董軍再次缺席下，年度新加坡「香格里拉對話」（香會）重頭戲仍是美、日防長演說和場邊的雙邊防長會談，或是美、日、印度及澳洲防長的四方防長會談。以防長身分再次出席的美國防長赫塞斯預定卅日上午發表演說。

美聯社廿九日引述五角大廈報導，赫塞斯今年的香會演說，將聚焦美國軍方「為維護美國在印太至關重要國家利益而採取之常理做法」。他卅日參加香會首場全體會議，主題為「美國對印太和平之戰略」。

該報導說，由於美國總統川普自十三至十五日剛訪中，美中領袖十四、十五日剛會晤，因此赫塞斯此次似乎不太可能會發表任何搶川普風頭的言論。

首度以日本防衛大臣身分出席的小泉進次郎預定卅一日上午發表演說，同日參加第五場全體會議，主題為「管控區域緊張與全球競爭」。

赫塞斯廿九日先與東道主新加坡總理黃循財會面。根據新加坡國防部同日發布的新聞資料，兩人提到今年正逢兩國建交六十周年。赫塞斯說，美國將持續支持新加坡武裝部隊在美國訓練；黃循財也說，新加坡長期支持美國在區域內的存在。

預料美國的亞洲盟友將密切關注赫塞斯會中言行，希望一窺川普政府是否因正身陷中東戰事及美歐爭端，例如減少駐德美軍兵力而分身乏術，出現忽略亞太的任何跡象。

今年香會由越共中央總書記、越南國家主席蘇林發表主題演說。

另外，新加坡聯合早報報導，中國國防部長董軍連續第二年不出席香會，中國代表團將由中國人民解放軍國防大學教授孟祥青率領參會。有學者解讀這說明參與香會的解放軍代表團層級明顯降低。

報導稱，六十五歲的孟祥青擁有少將軍銜，同時也是中國全國政協委員，曾任國防大學戰略研究所副所長、所長，但他目前沒有擔任任何行政職務。報導稱，由不擔任行政職務的少將率團出席香會，是中國自二○○七年來，參與香會層級最低的一次。